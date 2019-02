Heidenheim Konkurrenten ziehen an einem Strang

Heidenheim / Andreas Uitz

Die Region Ostwürttemberg sieht sich als Industriestandort und wirbt gemeinsam um Unternehmen. Und doch stehen alle Kommunen untereinander im Wettbewerb.

In einer von der Industrie geprägten Region wie Ostwürttemberg gehören Gewerbeflächen zu extrem wichtigen Standortfaktoren. Große, mittlere aber auch kleine Industrie- und Handwerksbetriebe bilden hier eine gesunde Mischung und schaffen in ihrer Vielfalt eine Menge Arbeitsplätze. Dabei spielen nicht nur die wirkliche großen und weltweit agierenden Konzerne eine Rolle, die hier ihre Stammsitze haben, sondern eben auch die Vielzahl der kleinen Unternehmen.

Gewerbe bringt Arbeitsplätze und Geld in eine Region und jede einzelne Kommune. Die Betriebe zahlen Steuern und schaffen Arbeitsplätze, von den Menschen die in den Betrieben arbeiten und in der Region leben, kommen ebenfalls Steuern, sie geben im Alltag Geld aus – und leben hier. Kein Wunder, dass der Region und jeder einzelnen Kommune daran gelegen ist, möglichst viel Gewerbe anzusiedeln und damit auch die Attraktivität zu steigern.

Kommunen bieten Flächen an

Unternehmen brauchen Fläche, sowohl für die Neugründung oder den Zuzug als auch für Erweiterungen ihrer bestehenden Betriebe. Schon deshalb müssen die Kommunen Sorge tragen, dass sie ausreichend Gewerbeflächen zur Verfügung stellen können. Denn ein Betrieb, der erweitern möchte und dem keine geeigneten Grundstücke zur Verfügung gestellt werden können, wandert schnell ab und sich einen neuen Standort – mit allen Konsequenzen für die Kommunen und die Mitarbeiter.

Norbert Bereska, Vorsitzender der Bürgermeister-Dienstversammlung, betont, dass er die Situation nicht als Konkurrenzkampf der Kommunen sehen will. „Natürlich versuchen alle, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Gewerbe vor Ort zu bringen, schon weil das Thema Arbeitsplätze sehr wichtig ist.“ Grundsätzlich tue es aber nicht nur der einzelnen Gemeinde sondern auch einer Region gut, wenn sie neue Unternehmen ansiedeln.

Dabei stehen die Städte und Gemeinden vor großen Herausforderungen. Wie viele Flächen müssen sie in der Hinterhand haben, und wo sollten diese sein? Passen sie zu den oft ganz speziellen Wünschen der Unternehmen? Wie steht es um den Flächenverbrauch und den Umweltschutz, die Verkehrsanbindung und städtebauliche Verträglichkeit? All das sind Fragen, die in den Kommunen abgewägt werden müssen.

Grundsätzlich, so wird von den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft oft proklamiert, soll die Region Ostwürttemberg, also der Ostalbkreis und der Landkreis Heidenheim, als großer gemeinsamer Wirtschaftsstandort gesehen werden. Doch so einhellig, wie das klingt, ist die Situation nicht. Denn die beiden Landkreise und auch die Kommunen stehen in einem erbitterten Wettstreit um Gewerbetreibende und Industriebetriebe. Kaum hat eine Kommune neue Gewerbeflächen ausgewiesen, schaut man aus den anderen neidisch dorthin und versucht, nachzuziehen. Der Konkurrenzkampf um die Ansiedlung von Unternehmen ist enorm.

Logistik wird immer wichtiger

In Zeiten, in denen Logistik immer wichtiger wird und entlang der Autobahnen die Logistik-Center wie Pilze aus dem Boden schießen und immer größer werden, spielen Freiflächen natürlich eine bedeutende Rolle. So etwa der Industriepark A 7 bei der Autobahnausfahrt Giengen oder das Gewerbegebiet bei Dettingen. Die Stadt Heidenheim versucht nachzuziehen, indem auf dem Rinderberg in der Nähe der Autobahnausfahrt Gewerbeflächen von rund 130 000 Quadratmetern vermarktet werden sollen.

Aber nicht nur an der Autobahn, sondern auch am Rande bereits bestehender Gewerbegebiete werden immer mehr neue Flächen geschaffen. Zischen Königsbronn und Oberkochen soll außerdem ein großes weiteres interkommunales Gewerbegebiet entstehen, an dem auch die Stadt Heidenheim beteiligt ist.

Im Zeitraum zwischen 2011 und 2017 sind nach Angaben des Regionalverbands allein im Kreis Heidenheim insgesamt 59 Hektar Gewerbeflächen entstanden. Die IHK hat gemeinsam mit dem Regionalverband, den beiden Landkreisen. Vertretern von Kommunen und Industriebetrieben das Projekt Gewerbeentwicklungsforum Ostwürttemberg initiiert, bei dem es auch um die Inanspruchnahme neuer Flächen fürs Gewerbe ging. Demzufolge wurden im Ostalbkreis und im Kreis Heidenheim in den vergangenen Jahren zwischen 40 und 80 Hektar jährlich an Gewerbeflächen verbraucht. Bei der IHK geht man davon aus, dass der Bedarf der beiden Landkreise für die kommenden Jahre bei 37 Hektar jährlich liegt.

Zwar spielen neue Gebiete dabei ein Rolle, doch wurden in den vergangen fünf Jahren einer Befragung der IHK zufolge 80 Prozent aller Gewerbeansiedlungen in bestehenden Gewerbegebieten realisiert. Dass dabei durchaus noch Potenzial vorhanden ist, wird an einer Zahl deutlich: Der Datenbank über verfügbare Gewerbeflächen zufolge, die von der Wiro geführt wird, gibt es aktuell im Landkreis Heidenheim 832 000 Quadratmeter verfügbare Gewerbeflächen, das sind 83,2 Hektar. Wie wich wichtig eine zentrale Anbindung ist, wird schon daran ersichtlich, dass die Entfernung der einzelnen Standorte zur Autobahn separat angegeben ist. Gerstetten, Giengen, Heidenheim, Herbrechtingen und Nattheim werden in der Datenbank als diejenigen Orte geführt, die Gewerbeflächen anbieten können, die höchsten vier Kilometer von der A 7 entfernt sind.

Preise für Gewerbeflächen variieren stark

In der Region Ostwürttemberg ind die Preise, die die Kommunen für ihre Gewerbeflächen verlangen, höchst unterschiedlich. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer liegen sie zwischen 30 und 110 Euro pro Quadratmeter.

Zu vielen Gewerbegebieten, auch im Kreis Heidenheim, machen die Gemeinden gar keine Angaben zum Verkaufspreis sondern listen in der Wiro-Datenbank „auf Anfrage“. Klar ist, dass Unternehmen angesichts des Wettbewerbs der Kommunen um die Industrie derzeit eine gute Ausgangsposition für Verhandlungen haben.

Die Preise, die die Kommunen für den Verkauf der Gewerbeflächen aufrufen, hängen direkt mit der Anbindung an die Autobahn zusammen. Meist gilt: Je näher, desto teurer der Quadratmeter.