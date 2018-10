Heidenheim Kommunalwahlen: Grüne setzen aufs Thema Wohnungsbau

Heidenheim / pm

Die grünen Abgeordneten gaben Einblick in ihre aktuelle politische Arbeit.

Bei der jüngsten Kreismitgliederversammlung der Grünen wurden als Delegierte für den Bundesparteitag im November in Leipzig Anamari Filipovic gewählt, als Ersatzkandiatin ist Andrea Kerbler.

Auf dem Parteitag werden die Kandidaten für die Liste zur Europawahl gewählt. Als Delegierte für den Landesparteitag im Oktober in Konstanz wurden Claus Behrendt und Christa Miola gewählt. Schwerpunkte dort werden die Themen Wohnungsbau und die Kommunalwahlen 2019 sein. Ersatzdelegierte sind Martin Grath und Michael Sautter.

Landtagsabgeordneter Martin Grath beschrieb die aktuelle Arbeit der Landesregierung als sehr engagiert und anpackend. „Wir nehmen sehr viel Geld in die Hand, um vor allem die Kommunen zu stärken“, verwies Grath auf das Zukunftspaket mit einem Gesamtvolumen von 1,6 Milliarden Euro, das die Regierung mit den Kommunen, deren Anteil bei 600 Millionen liege, vereinbart habe.

Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp beschrieb die derzeitige Stimmung in der großen Koalition als sehr angespannt. „Es wird wirklich Zeit, dass sie Regierung wieder auf die Sachebene zurückkommt anstatt sich mit Personalquerelen wie dem Fall Maaßen oder dem ewigen Gezänk mit Herrn Seehofer aufzuhalten“.

Stadträtin Stefan Schall-Uhl appellierte an die Versammlung, sich an der Demonstration gegen die Abholzung im Hambacher Forst am 6. Oktober zu beteiligen.

Diese Demo werde auch ein klares Signal für das Ende der Braunkohleverstromung und die damit verbundene Landschaftszerstörung in unserem Land sein, so Schall-Uhl. Das Bündnis für die Organisation der Demo von Partei und Umweltverbänden würde sich hier erneut bewähren. Über dem BUND Ostwürttemberg könne die Anmeldung für die Fahrt zur Demo vorgenommen werden.