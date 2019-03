Heidenheim Kommunalwahl: Die Linken würden gerne Fraktion werden

Heidenheim / Silja Kummer

Die beiden Stadträte Norbert Fandrich und Dieter Köhler führen die Liste der Partei für die Gemeinderatswahl am 26. Mai an.

Wie der Name sagt, sind die Linken am linken Rand des politischen Spektrums angesiedelt. Bisher waren sie mit zwei Stadträten, Norbert Fandrich und Dieter Köhler, im Heidenheimer Gemeinderat vertreten. „Die Linke hat der Stadt gutgetan“, ist sich Fandrich sicher. Dabei sei man keineswegs gegen alles, „man muss auch Kompromisse eingehen“, ist sich der einstige freigestellte Betriebsrat sicher.

Er wünscht sich für den Gemeinderat, der am Sonntag, 26. Mai, neu gewählt wird, dass „das Spektrum, das sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, größer wird.“ Mehr Sitze für die eigene Partei wären dabei natürlich auch schön, denn erstrebenswert ist für Fandrich und Köhler vor allem der Fraktionsstatus, den die beiden bisher nicht haben. Nur als Fraktion ist man Teil des Ältestenrates der Stadt, bekommt automatisch Sitze in allen Ausschüssen des Gemeinderats und in den Aufsichtsräten der städtischen Gesellschaften. „Man hat dann einfach mehr politische Möglichkeiten“, so Fandrich.

Neue Frau auf der Liste

Die Liste, mit der sich die Linke zur Wahl stellt, sei nach der Stimmenzahl aufgestellt worden, die die Kandidaten bei der letzten Wahl erhalten haben. Deshalb wird sie von den beiden gewählten Stadträten angeführt. Danach folgt Jutta Dorsch, die als Politikneuling erst seit 2017 Mitglied der Partei ist. „Ich war als Studentin politisch engagiert“, sagt die Diplom-Pädagogin, die bei der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Landkreises tätig ist. Nun gehöre sie zur „engagierten Großelterngeneration“ und wolle Verantwortung übernehmen für die Welt, die man den Enkeln hinterlasse.

Der Altersdurchschnitt auf der Liste der Linken liegt bei 57 Jahren. Es sei sehr schwierig gewesen, jüngere Menschen zu finden, berichtet Fandrich. Er hat dafür Verständnis: „Man wird nicht unbedingt beruflich gefördert, wenn man sich politisch links engagiert“, meint er. Trotzdem repräsentiere die Liste einen Querschnitt durch die Bevölkerung, vor allem, was die abhängig Beschäftigten angehe.

Die Kandidaten

Die Liste der Linken: Norbert Fandrich (64, Maschinenbauermeister i. R.), Dieter Köhler (58, Betriebsrat), Jutta Dorsch (61, Diplom-Pädagogin), Dieter Kaessmeyer (68, Werkzeugmacher i. R.), Thomas Brezina (63, Modelschreiner i. R.), Roswitha Hildegard Herzel (63, Buchhalterin i. R.), Jens Streicher (40, Heilerziehungspfleger, stv. Wohnheimleiter), Heinz Fischer (62, Diplom-Psychologe und Altenpfleger i. R.), Gisela Margareta Fandrich (63, Bürofachkraft i. R.), Jochen Uwe Stammler (51, Elektroniker), Benjamin Sinz (27, Systemintegrator), Natalie Köhler (37, Angestellte), Ralph Michael Metzger (54, Techniker), Uwe Molt (64, Kfm. Angestellter i.R.), Sonja Kirchmann (72, Verw. Angestellte i. R.), Bernd Hermann Jenning (56, Techniker/Schlosser), Ursula Ruppe (59, Geschäftsstellenleiterin Mieterverein), Georg Kundinger (64, Stahlbauschlosser i. R.), Rita Brüggen (59, Pflegedienstleitung i. R.), Mohammad Kurtan (53, Dolmetscher), Andrzej Kurkowski (60, Busfahrer), Thomas Heller (38, Zerspanungsmechaniker), Markus Beuter (33, Konstruktionsmechaniker), Wolfgang Hirsch (74, Kaufm. Angestellter i. R.), Volker Ernst Terpitz (69, Dipl.-Psychologe i. R.), Heiner Jestrabeck (62, Publizist), Jürgen Krapf (78, Kfz-Mechaniker i. R.), Rolf Harry Elser (59, Pförtner).