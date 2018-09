Heidenheim Kommentar zur ICE-Verbindung nach Stuttgart: Falsche Lösung

Heidenheim / Karin Fuchs

Könnte es passieren, dass Heidenheim vom ICE-Bahnverkehr nach Stuttgart abgeschnitten wird? Ein Kommentar von Karin Fuchs.

Als gäbe es bei der Brenzbahn nicht schon genügend Unzulänglichkeiten. Zu den Verspätungen, Zugausfällen, nicht barrierefreien Zügen kommt jetzt auch noch ein schlechterer Fahrplan hinzu. Wird dieser tatsächlich so umgesetzt, wie die Interessensgemeinschaft Brenzbahn meint, heißt das: Die Anschlüsse zum ICE in Ulm werden ab dem Fahrplanwechsel nicht mehr erreicht. Eine Fahrt über Ulm nach Stuttgart wird lang und damit unattraktiv.

Dass die Brenzbahn-Region diese Kröte im Zuge der Umbauarbeiten auf den überregionalen Bahnstrecken schlucken muss, ist eine ganz neue Tatsache. Sei es die Schnellbahntrasse über die Alb oder Stuttgart 21: Bislang war der Region versprochen worden, dass von den schnelleren Verbindungen der ländliche Raum profitieren wird. Jetzt kommt es erst mal anders.

Das ist nicht nur für den Augenblick ärgerlich, sondern macht Landesregierung und Bahn unglaubwürdig, was Versprechen angeht. Denn der neue Fahrplan zeigt: Wenn es dumm läuft, wird die Brenzbahn als schwächstes Glied in der Bahn-Kette abgehängt zugunsten des Fernverkehrs oder den größeren Strecken.

Das Gleiche könnte also auch passieren, wenn in Sachen Stuttgart 21 doch nicht alles so läuft, wie auf dem Papier geplant und Nachbesserungen nötig werden. Der Rückschluss aus dem aktuellen Verhalten ist: Die Brenzbahn kann sehr schnell ins Hintertreffen geraten.

Ungeachtet dessen war es schon bislang nicht einfach, die ICE-Anschlüsse in Ulm zuverlässig zu erreichen. Oft hatte die Brenzbahn genau diese zwei oder drei Minuten Verspätung, die die Reisenden gebraucht hätten, um von den hinteren Gleisen auf die vorderen zu rennen. Aber statt daran zu arbeiten, wird der Anschluss gleich ganz gekappt. Zeitlichen Vorteil hatte man bislang sowieso nur als Reisender ab Giengen. Wer weiter nördlich zustieg, für den war es schon bislang meist besser, den Weg über Aalen zu wählen − falls dort der Anschluss erreicht wurde.

Einfach macht es sich die Bahn aber auch mit der Verspätungs-Problematik auf der Brenzbahn. Statt es gar nicht erst zu Verspätungen kommen zu lassen, wird einfach der Fahrplan gestreckt durch längere Umsteige- und Haltezeiten. Die Bahnfahrt wird länger. Die Verspätung ist dann gleich fahrplanmäßig eingearbeitet.

Der eigentliche Kern des Problems bleibt außen vor: nämlich die defekten Züge und das fehlende Zugpersonal, das die Brenzbahn bislang ausgebremst hat.