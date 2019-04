Mit dem baden-württembergischen Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) als besonderen Gast wurde am Montagvormittag im Klinikum das Richtfest für das neue Haus K gefeiert.

Sieben Geschosse, mehr als 6000 Quadratmeter Nutzfläche, im Herzen des Klinikums auf dem Schlossberg gelegen: Das sind die Eckdaten von Haus K, dem aktuellen Bauprojekt des Klinikums.

Der Rohbau steht, die Hälfte der Bauzeit ist vorüber, also konnte am Montagvormittag Richtfest gefeiert werden. Sozialminister Manfred Lucha war als Redner gekommen, um vor geladenen Gäste aus dem Klinikum, dem Kreistag und der Verwaltung des Landkreises Lob auszusprechen für das lokale Engagement für die Einrichtung.

Von den 76 Millionen Euro Baukosten übernimmt das Land rund die Hälfte, 25 Millionen Euro hat der Kreistag als Investitionskostenzuschuss bewilligt.

Einige Breitseiten gab es von Lucha in Richtung Bund und Gesundheitsminister Jens Spahn, der erst vier Tage zuvor im Klinikum Heidenheim zu Gast war.

Die Kliniken in Baden-Württemberg seien unterfinanziert, weil es in anderen Bundesländern zu viele konkurrierende Einrichtungen gebe, so Lucha. „Wir brauchen neue Kriterien, um das zu bewerten“, forderte der Sozialminister, der Landesbasisfallwert bilde die Aufwendungen der guten Krankenhäuser in Baden-Württemberg nicht richtig ab. „Wir müssen einen Paradigmenwechsel vollziehen“, sagte Lucha. Die wichtige Frage sei: „Was brauchen die Menschen?“ und nicht: „Was bringt Geld?“

Oberbürgermeister Bernhard Ilg, der als CDU-Fraktionschef im Kreistag den erkrankten Landrat Thomas Reinhardt vertrat, betonte in seiner Ansprache das Bekenntnis des Kreistags zur kommunalen Klinik und der „bestmöglichen medizinischen Versorgung für die Bevölkerung“ durch die finanzielle Unterstützung beim Neubau. „Ein modernes und gut ausgestattetes Klinikum ist vor dem Hintergrund der Fachkräftegewinnung und des demografischen Wandels ein wichtiger Faktor der Daseinsvorsorge“, so Ilg. Er lobte auch das Sanierungskonzept „Fit für 2020“, das mittlerweile greifen würde und eine positive Entwicklung ausgelöst habe.

„Wir bauen für die nächsten Jahrzehnte“, hob Klinik-Geschäftsführer Udo Lavendel in seiner Rede hervor. Vor mehr als 40 Jahren, als das Klinikum auf dem Schlossberg gebaut wurde, seien die Abläufe im Krankenhaus noch ganz andere gewesen. „Heute haben wir Standards wie in der Industrie und davon profitieren auch die Patienten“, so Lavendel. Mit dem Haus K liege man gut im Zeitplan, bis zum Jahreswechsel 2020/21 soll es bezugsfertig sein.

Der Klinik-Geschäftsführer hat bereits den nächsten Bauabschnitt im Visier: Bis 2025 soll auf dem Schlossberg dort, wo heute noch Wohnheime stehen, ein Gesundheitscampus gebaut werden, der ein Vitalcenter mit präventiven Leistungen, spezialisierte Pflegeeinrichtungen, Facharztpraxen und eine Apotheke beherbergen soll.

Prof. Linus Hofrichter sprach für das Architekturbüro und betonte die Komplexität sowohl der verdichtenden Bauweise innerhalb des bestehenden Klinikums als auch die Schwierigkeiten, die eine Baustelle mitten im Krankenhausbetrieb mit sich bringe: „Wir verursachen Staub und Lärm“, so Hofrichter. Er hoffe auch für die weitere Bauzeit auf Verständnis. Was die Bauweise des neuen Hauses angeht, betonte er, dass der Innenausbau großteils mit Ständerwänden realisiert werde, sodass größte Flexibilität hinsichtlich der Raumaufteilung herrsche.

Vor dem Richtspruch durch einen Mitarbeiter der Firma Köster zogen OB Ilg, Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter, Landtagsabgeordneter Andreas Stoch und Udo Lavendel mit vereinten Kräften den Richtbaum hoch aufs Dach.