Heidenheim Klinikseelsorger helfen Patienten - egal welcher Konfession

Heidenheim / Silja Kummer

Die Helfer in schwierigen Lebenssituationen kooperieren im Klinikum Heidenheim schon lange. Jetzt ist das auch offiziell besiegelt.

„Die Kooperation in der Klinikseelsorge wird schon seit vielen Jahren gelebt“, schickt der katholische Dekan Prof. Dr. Sven van Meegen der Vertragsunterzeichnung voraus. Trotzdem zückten er und sein evangelischer Kollege Dr. Karl-Heinz Schlaudraff den Stift und besiegelten offiziell, was im Heidenheimer Klinikum schon lange praktiziert wird: Die Klinikseelsorger teilen sich die Arbeit.

Tätig sind die Gemeindereferentin Beate Limberger (katholisch), der Pastoralreferent Uli Redelstein (katholisch) und Pfarrer Thomas Völklein (evangelisch). Sie decken zusammen die regulären Dienstzeiten montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr ab, nachts und am Wochenende ist jeweils einer der Seelsorger in Notfällen erreichbar.

Auch für die Mitarbeiter da

Außerdem schulen und begleiten die drei Seelsorger die Menschen, die sich ehrenamtlich in Besuchsdiensten oder beim Klinikgottesdienst engagieren. „Der gesamte soziale Bereich steht gewaltig unter Druck, wir müssen auch für die Mitarbeiter da sein“, ergänzt Uli Redelstein. „Die primäre Frage im Krankenhaus ist nicht, ob ein katholischer oder evangelischer Seelsorger kommt, sondern ob überhaupt jemand kommt“, sagt Beate Limberger. Und selbstverständlich sei man auch für Nicht-Mitglieder der Kirche da: „Wir wollen niemandem unseren Glauben überstülpen, sondern auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen.“

„Wir verstehen uns als Brückenbauer für die Menschen“, beschreibt Uli Redelstein seine Tätigkeit. Neben Hilfe in akuten Krisen wollen die Klinikseelsorger auch den Transfer zurück nach Hause, in ein Pflegeheim oder ins Hospiz begleiten. Auch an der Sterbekultur habe man sehr viel gearbeitet, meint Thomas Völklein. „Die Distanz zum Sterben ist größer geworden“, sagt er. Meist würden die Menschen mit der Erwartung des Gesundwerdens ins Klinikum kommen. Manchmal sei die Aufgabe der Klinikseelsorger dann auch, beim Übergang zu einem Abschiedsprozess zu helfen.

Zudem gehe es ihr auch darum, dass Menschen nicht an den Rand gedrängt werden, sagt Beate Limberger. Sie ist die Ansprechpartnerin für die Psychiatrie und will in diesem Bereich auch Ressourcen aktivieren, um psychisch kranke Menschen gesellschaftlich zu integrieren. „Es ist die schwerste Seelsorgearbeit, die wir in der Kirche haben, aber auch eine der wichtigsten“, sagt Sven van Meegen.

Warum ein Vertrag?

Wenn die Zusammenarbeit vor Ort schon so gut klappt, warum braucht es dann einen Kooperationsvertrag? Dieser wurde von der evangelischen Landeskirche in Württemberg und der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart für Kliniken, Reha-Einrichtungen und Kurorte vereinbart und soll nun überall vor Ort unterzeichnet werden, wo eine Zusammenarbeit stattfindet. „Wir wollen deutlich machen, dass die Grundlage der Kooperation nicht gute persönliche Beziehungen sind, sondern unser gemeinsamer christlicher Glaube“, sagt Karl-Heinz Schlaudraff. Die große Bedeutung der Kooperation sei, dass eine deutliche Veränderung im Verhältnis der beiden Kirchen erkennbar sei, meint Uli Redelstein. So wird in der Präambel der Vereinbarung auch das gemeinsame Fundament der beiden Konfessionen betont.