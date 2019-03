Heidenheim Klinik-Servicegesellschaft hat Arbeit aufgenommen

Heidenheim / Silja Kummer

203 Beschäftigte kümmern sich in der Servizio GmbH um Wäsche, Essen, Betten und Reinigung.

Nachdem der Kreistag Ende September beschlossen hatte, die sogenannten patientenfernen Leistungen im Klinikum Heidenheim in eine Servicegesellschaft auszulagern, wurde die Servizio Heidenheim GmbH gegründet, die mittlerweile auch die Arbeit aufgenommen hat.

56 Mitarbeiter von Kieffer

Nach Auskunft des Klinikums sind insgesamt 203 Menschen in der neuen Servicegesellschaft beschäftigt. 119 waren zuvor schon im Klinikum tätig und werden von der Muttergesellschaft, der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH, an die Servizio GmbH gestellt. 56 Mitarbeiter, die zuvor bei der Steinheimer Firma Kieffer angestellt und über diese für die Reinigung im Klinikum verantwortlich waren, sind nun Mitarbeiter von Servizio.

Als Geschäftsführer und Prokurist der Servizio GmbH werden Klinikgeschäftsführer Udo Lavendel und Robert Filter genannt, Betriebsleiter ist Walter Kaiser. In zwei Bereichen sind innerhalb der Servicegesellschaft die Aufgaben verteilt: Bereich 1 umfasst den Reinigungsdienst, die Bettenaufbereitung sowie das Transport-, Brand- und Umweltmanagement. In Bereich 2 sind Wäscheversorgung, Küche und Servicedienstleistungen bei Veranstaltungen untergebracht.

Im Gegensatz zur Betriebsform der Klinik selbst, die als gemeinnützige GmbH eingetragen ist, firmiert die Servicegesellschaft als normale, gewinnorientiert arbeitende GmbH. Laut Kliniksprecherin Lisa Köder hängt dies damit zusammen, dass die Patientenversorgung als steuerbegünstigter Zweck gewertet werde. Mit dieser sei aber nur das Klinikum selbst befasst, für die Servicegesellschaft gelte diese Begünstigung nicht. Eine gemeinnützige GmbH ist von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit. Die Gewinne einer gGmbH müssen für den gemeinnützigen Zweck verwendet werden und dürfen nicht an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Sparen an den Lohnkosten

Mit Hilfe der Servizio GmbH will die Klinikleitung innerhalb der kommenden fünf Jahre eine Million Euro einsparen. Klinik-Geschäftsführer Udo Lavendel erläuterte vor dem Kreistag, dass allein der Wegfall der Mehrwertsteuer, die man zuvor für die Reinigungsleistungen einer Fremdfirma bezahlt habe, eine Einsparung von 285 000 Euro bringe. Darüber hinaus hofft man, an den Lohnkosten für die Mitarbeiter zu sparen. Innerhalb der Servicegesellschaft wird nach dem Tarif für den Reinigungsdienst bezahlt, die Angestellten der Klinik hingegen bekommen den Tarif für den öffentlichen Dienst, der zwischen zehn und 30 Prozent höher liegt. Die 119 Mitarbeiter, die von der Klinik an die Servizio GmbH gestellt werden, genießen Bestandsschutz und bleiben im Tarif des öffentlichen Dienstes. Günstiger wird es für die Gesellschaft also erst, wenn jemand aus dieser Mitarbeitergruppe kündigt und die Stelle nach dem niedrigeren Tarif neu besetzt wird.