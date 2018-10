Heidenheim Klinik-Mitarbeiter schildern immer größeren Druck

Heidenheim / Silja Kummer

Die Stimmung in der Verdi-Betriebsgruppe ist von der Entscheidung des Kreistags getrübt, mehrere Bereiche in eine Servicegesellschaft auszulagern.

Beim ersten Treffen der Verdi-Betriebsgruppe des Klinikums nach der Entscheidung des Kreistags, eine Servicegesellschaft für patientenferne Leistungen zu gründen, gibt es nur ein Thema, nämlich diesen Beschluss.

Ab dem 1. Januar 2019 werden Bereiche wie die Küche, der Patiententransport, die Wäscherei, die Medizintechnik und die Wohnheimverwaltung vom Klinikum ausgelagert in die Servicegesellschaft. Die Gebäudereinigung, die bislang an die Firma Kieffer aus Steinheim vergeben ist, soll dann auch von dieser neuen Gesellschaft erledigt werden.

Die Motivation hat gelitten

„Überall im Klinikum wird über dieses Thema diskutiert“, sagt ein Mitarbeiter, der nicht in der Pflege tätig ist. Sein Eindruck ist, dass die Motivation der Mitarbeiter stark gelitten habe. „Nicht mehr tun, als man muss, das ist gerade der Tenor“, so das Gewerkschaftsmitglied. Darüber, dass an denen gespart werden soll, die ohnehin schon am wenigsten verdienen, seien alle entsetzt.

Eine Krankenpflegerin, die an der Kundgebung vor der Kreistagssitzung teilgenommen hat, berichtet, dass sie mehrfach darauf angesprochen wurde. Die Reaktionen der Patienten auf den Protest seien positiv: „Viele Patienten finden die Gründung der Servicegesellschaft nicht gut“, so die Klinikmitarbeiterin. Von ihren Kollegen hätte sie sich mehr Solidarität gewünscht: „Auch wenn die Servicegesellschaft die Pflege nicht unmittelbar betrifft, sind wir doch eine Klink und sollten zusammenhalten.“

Beeindruckend fanden die Klinkmitarbeiter einhellig die Rede von Kreisrat Rudi Neidlein (SPD), ansonsten sei man sehr enttäuscht von dem Gremium: „Was haben die denn in all den Jahren davor gemacht?“, fragt eine Krankenschwester. Viele Jahre habe man vom Klinikgeschäftsführer Reiner Genz gefordert, eine schwarze Null vorzulegen. Jetzt auf einmal beklage man den Investitionsstau: „Das waren doch dieselben Leute, die dafür verantwortlich sind“, so die Klinikmitarbeiterin.

Arbeiten wie in der Fabrik

Unter Druck sei man in der Pflege ohnehin auch, ergänzt eine Kollegin, die ebenfalls Mitglied der Verdi-Betriebsgruppe ist. „Der Patient soll kommen, aber auch möglichst schnell wieder weg sein“, schildert sie die Wunschvorstellung der Klinikverwaltung.

Auch sollten Untersuchungen möglichst schnell vorgenommen werden. „Die Arbeit verdichtet sich immer mehr, es ist eine Fabrik geworden“, so das resignierte Urteil der langjährigen Mitarbeiterin. „Wenn ich heute gebeten werde, aus den freien Tagen zu kommen, weil es personell eng wird, sage ich nein“, meint sie. Früher sei dies selbstverständlich gewesen, „heute habe ich einfach keine Kraft mehr dafür“.

Für Jonas Schamburek, Gewerkschaftssekretär bei Verdi, ist die Verweigerung, freie Tage zu unterbrechen, „ein Druckmittel unterhalb des Arbeitskampfes“, wenn sich ganze Abteilungen dabei absprechen. Er blickt, was die Servicegesellschaft angeht, in die Zukunft: „Wir müssen diesen Fakt jetzt anerkennen“, so Schamburek. Wichtig sei es, dass auch in der 100-prozentigen Tochtergesellschaft des Klinikums ein Betriebsrat gegründet werde und die Mitarbeiter sich gewerkschaftlich organisieren.