Heidenheim Klinik-Entscheidung: Ein klares Ja und laute Buhrufe

Heidenheim / Günter Trittner

Der Kreistag bringt die Servicegesellschaft mit großer Mehrheit auf den Weg. Für den kleineren Teil der SPD setzte Rudi Neidlein zu einer großen Gegenrede an – ohne Erfolg.

Die Diskussion wurde am Mittwoch strittig geführt, klar vom Kreistag entschieden und mit einigen Buhrufen aus dem Publikum beendet. Die Klinikgesellschaft wird zum Jahresbeginn 2019 patientenferne Dienstleistungen in eine Servicegesellschaft ausgliedern.

Nur fünf Kreisräte votierten dagegen: drei von der SPD und die Vertreter der AfD und der Linken. SPD-Kreisrat Rudi Neidlein war stark bewegt. „Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Da geht es nur darum, Löhne zu kürzen.“

Landrat betont Sanierungsbedarf

Landrat Thomas Reinhardt hatte eingangs den weiter dringenden Sanierungsbedarf des Klinikums skizziert, das seit 2013 rote Zahlen schreibt und zuletzt ein Minus von 7 Millionen Euro ausgewiesen hat. „Wir wollen weiter den Patienten die bestmögliche medizinische und pflegerische Versorgung bieten“, versicherte Reinhardt, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Klinikgesellschaft ist.

Ein Mittel dazu ist für Reinhardt die Gründung einer Servicegesellschaft, in welche alle Mitarbeiter aus Material-Logistik, Reinigungsdienst inklusive OP-Funktionsdienst, Bettenaufbereitung, Speiseversorgung, Wäscherei, Kiosk und Hauswirtschaft einmünden.

Rund eine Million Euro weniger Ausgaben innerhalb von fünf Jahren erwartet Klinik-Geschäftsführer Udo Lavendel. Allein durch den Wegfall der Mehrwertsteuer auf Reinigungsleistungen spare man 285 000 Euro. Preise senken, die Qualität erhöhen und Mehrwertsteuer sparen: Dies sind die Zielvorgaben für die Servicegesellschaft. Diese, betonte Lavendel, betreibe auch kein Outsourcing. Vielmehr hole und binde man Leistungen an das eigene Haus.

„Wir sind hier unser eigener Herr.“ Dies sei gerade bei der bisher fremdvergebenen Reinigung wichtig, der in der Diskussion über Krankenhauskeime immer mehr Gewicht zukomme. „Deswegen werden wir hier eigenes Know-how aufbauen.

Der Tarif geht verloren

Mit der Gründung der Servicegesellschaft geht freilich auch der Tarif des öffentlichen Dienstes verloren. Die jetzt schon tätigen Mitarbeiter, welche in die neue 100-prozentige Tochter der Klinikgesellschaft wechseln, wahren alle ihre Besitzstand.

Diejenigen, die erstmals für die Servicegesellschaft arbeiten, werden nach dem Tarif für den Reinigungsdienst bezahlt, den die IG BAU ausgehandelt hat. Auf zwischen 10 und 30 Prozent bezifferte Lavendel den Vorteil für die Klinik, der in gleicher Höhe ein Nachteil für die künftigen Mitarbeiter ist. Je höher die Fluktuation, desto geringer sind perspektivisch die Lohnkosten für die Servicegesellschaft. Im fünften Jahr soll der „Tarifeffekt“ bereits 250 000 Euro bringen.

CDU-Fraktionssprecher Bernhard Ilg erinnerte an frühere Versuche, Dienstleistungen am Klinikum zu privatisieren. Der Schwenk jetzt zu einer Servicegesellschaft in eigener Hand sei positiv zu sehen. „Alles überragend ist doch der Wille, die Klinik in der öffentlichen Hand zu halten“, schraffierte Ilg wie auch Reinhardt das Risiko einer Privatisierung des Hauses auf dem Schlossberg, wenn der Sanierungsprozess scheitere. Ob sich tatsächlich der prognostizierte Spareffekt durch die Servicegesellschaft erzielen lasse, da habe man aber noch Zweifel, meinte Ilg.

Kurz vor der Insolvenz

Auch Rainer Domberg (SPD) schlug sich auf die Seite der Verwaltung. Zu lange habe man nichts für die Instandhaltung des Klinikums getan, dieses an den Rand einer Insolvenz geführt. Mit der neuen Geschäftsleitung sei man auf gutem Kurs. Mit der Gründung der Servicegesellschaft verhindere man sogar, dass künftig Bereiche privatisiert werden. Ein blindes Weiter so werde mit Gewissheit zu Personalabbau führen.

Rudi Neidleins Stimme war schon brüchig als er ans Mikrofon trat, um seine „abweichende Meinung“ kundzutun. Er sei Sozialdemokrat und Gewerkschafter geworden, um die Lebenssituation der Menschen zu verbessern. Gegen die Servicegesellschaft hätte er nichts einzuwenden. Wohl aber, dass im Krankenhaus eine Zwei-Klassen-Gesellschaft bei den Löhnen geschaffen werde. Warum behalte man nicht die Tarife für den öffentlichen Dienst bei?

Neidleins Verdacht: Die Servicegesellschaft werde nur gegründet, um die Löhne zu reduzieren. Unwürdig fand Neidlein die Bezeichnung patientenfern. „Wer ist denn wohl am patientenfernsten im ganzen Haus? Das ist Geschäftsführer Udo Lavendel und die Verwaltung.“

Abgesehen von den rechtlichen Zweifeln, die Neidlein an der Rechtmäßigkeit von zwei Tarifen in einer Gesellschaft hegte, die Tatsache, dass es deswegen für gleiche Arbeit nicht gleichen Lohn gibt, werde die Arbeitsatmosphäre verschlechtern. „Da ist Lavendel schon lange weg, aber das schlechte Betriebsklima bleibt.“

Vorbild öffentlicher Dienst

„Leute, das kann man nicht machen“, warb Neidlein um Unterstützung, der öffentliche Dienst habe doch eine Vorbildfunktion. Dieter Köhler von der Linken hatte er an seiner Seite. „Wir beschließen Lohnkürzungen. Und danach stehen diese Menschen beim Sozialamt an, weil der Lohn nicht reicht.“ Frank Schied (Grüne) hielt sich kurz. „Wir sehen in der Servicegesellschaft einen guten Weg.“

Das Votum des Kreistags war ein Weisungsbeschluss an dessen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Klinken des Landkreises gGmbH. Diese tagte sofort im Anschluss und beschloss die Gründung der Servicegesellschaft zum 1. Januar 2019.