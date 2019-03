welches?

Richard Wagners „Die Walküre“ hält das Met-Kino am Samstag, 30. März, ab 17 Uhr bereit. Für diese Live-Übertragung aus der Metropolitan Opera in New York ins Heidenheimer Kino-Center verlosen wir fünfmal zwei VIP-Eintrittskarten.

Zunächst werden unter den Teilnehmern, die uns die richtige Antwort geschickt haben, die Karten für die jeweils anstehende Übertragungen verlost. Unter all den Gewinnern der Saison werden an deren Ende die Heidenheimer Zeitung, die Heidenheimer Capitol-und-Kino-Center-GmbH, das Autohaus Marnet und das Lufthansa-City-Center eine viertägige Reise für zwei Personen nach New York verlosen, die auch einen Opernbesuch in der Met beinhalten wird.

Das Ganze ist wie immer mit einer Preisfrage verbunden, die uns heute gedanklichen einen Ausflug ins Tierreich abverlangt, denn es gilt zu beantworten, welches gern auch in Fabeln operierende Tier – und zwar im Plural – im Verlauf der Handlung der „Walküre“ expressis verbis als feige bezeichnet wird. Sind das

a) die Füchse,

b) die Raben oder

c) die Esel?

Die Antwort sollte per E-Mail bis Sonntag, 24. März, 24 Uhr, unter Angabe der Postanschrift und einer Telefonnummer an folgende Adresse gesandt werden: gewinnspiel@hz.de