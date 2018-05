Heidenheim Im Kino: Ein Melodram mit Heidenheimer Note

Heidenheim / Manfred F. Kubiak

Ab morgen läuft im Kino-Center „In den Gängen“ mit Franz Rogowski in der Hauptrolle.

Jetzt darf man auch in Heidenheim gespannt sein: Ab Donnerstag ist „In den Gängen“ im Kino-Center zu sehen. Und der Star dieses Films geht ein klein wenig ja auch als Heidenheimer durch: Es ist Franz Rogowski. Rogowski ist nicht nur der Shooting Star des deutschen Films, sondern er ist bekanntlich auch der Enkel von Gabriele und Dr. Michael Rogowski, Heidenheims Ehrenbürger.

Für seine Darstellung des Christian in „In den Gängen“ wurde Franz Rogowski, Jahrgang 1986, unlängst bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises als bester Hauptdarsteller mit einer „Lola“ ausgezeichnet. Rogowski, in Freiburg im Breisgau geboren und in Tübingen aufgewachsen, avancierte in den vergangenen beiden Jahren zu einem der bekanntesten Protagonisten des deutschen Films überhaupt und ist auf dem besten Wege, auch international von sich reden zu machen.

„In den Gängen“, Regie führte Thomas Stuber, erzählt die zarte Liebesgeschichte zwischen Marion (Sandra Hüller) und Christian (Franz Rogowski), die beide in einem Großmarkt in der ostdeutschen Provinz arbeiten. Das Melodram basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte des Leipziger Schriftstellers Clemens Meyer und wurde am 23. Februar 208 im Rahmen der 68. Berlinale uraufgeführt.

Für das Drehbuch wurden Clemens Meyer und Thomas Stuber bereits mit dem Deutschen Drehbuchpreis ausgezeichnet. Im Rahmen des Deutschen Filmpreises war „In den Gängen“ auch in der Kategorie „Bester Spielfilm“ nominiert gewesen.