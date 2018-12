Heidenheim Kindertheater: Mama Muh unterm Christbaum

Heidenheim / fm

Die „Zauberbühne“ aus Rottweil gastierte in der ausverkauften Stadtbibliothek.

Alle Jahre wieder steht Weihnachten ganz plötzlich vor der Tür. Und wenn dann noch keine Weihnachtsgeschenke gekauft sind, bedeutet das in vielen Fällen ganz schnell Stress. Vor allen Dingen, wenn man für sich selber noch kein einziges Präsent hat. Krähe – aus dem bekannten Bilderbuch „Mama Muh“ von Jujja Wieslander – kann jedenfalls ein Lied davon singen.

Die „Zauberbühne“ aus Rottweil gastierte vor 120 meist jungen Besuchern in der ausverkauften Stadtbibliothek mit einer Variante der Buchvorlage als Tischfigurentheater für Kinder. Christoph Frank spielte den Vater des Mädchens Lina, der mit dem Weihnachtsbaum beladen nach Hause kommt und versucht, die Geschenke für seine Tochter, Mama Muh und Krähe in einen passenden Karton einzupacken. Und schon wurden die Figuren, die den Bilderbuchdarstellern aufs Haar glichen, lebendig. Krähe baute pragmatisch ihr Nest in den Weihnachtsbaum – und sägte für die Kuh kurzerhand aus einer Kiste einen Stall mit Tor und Fenstern.

Mama Muh hatte bereits schon fast alle Geschenke besorgt – bis auf die Sahne für den Bauern. Im Gegensatz zu ihr gelang Krähe das Warten auf den Heiligabend erwartungsgemäß leider nicht. In Windeseile packte sie ihre eigens für sich selber schon eingepackten Überraschungen wieder aus, um dann, traurig ob ihrer Ungeduld, von Mama Muh gezeigt zu bekommen, dass Freundschaft und Gesten der Zuneigung am Ende viel, viel wichtiger sind als Geschenke.