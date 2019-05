Katholische Singschule führt „Der kleine Prinz“ auf.

Heidenheim. Mit Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ hat sich Regionalkantor Jan Martin Chrost eine der berühmtesten Erzählungen für das nächste Chorprojekt der „Musica Cantorum - katholische Singschule“ ausgesucht.

Die Komponistin Naho Kobayashi hat diese Geschichte sehr einfühlsam vertont. Herausgekommen ist ein Musical, bei dem Kinderchor, Jugendchor und Orchester gemeinsam auftreten. Kinder und Jugendliche, die gerne mitsingen möchten, können ab sofort an den Proben teilnehmen. Der Kinderchor für Kinder von sechs Jahren bis zum fünften Schuljahr probt montags von 17 bis 18 Uhr, der Jugendchor für Jugendliche ab dem sechsten Schuljahr dienstags von 17 bis 18:30 Uhr jeweils im Musiksaal der Marienkirche. Aufgeführt wird „Der kleine Prinz“ am 13. Juli in der Heiliggeistkirche Giengen und am 14. Juli in der Marienkirche Heidenheim. Weitere Informationen unter Telefon 07321.924838.