Die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben kann Kindern bedürftiger Familien helfen, aus der Armutsspirale auszubrechen. „Am Geld soll es nicht scheitern“, sagt Job-Center-Chef Albert Köble. Und dennoch hakt es.

Mehr als 2300 Kinder im Landkreis Heidenheim leben in Hartz-IV-Familien. Es waren schon mehr. Vor zwei Jahren wurden mehr als 2500 Kinder in sogenannten Bedarfsgemeinschaften vom Jobcenter betreut, bekamen also Geld vom Staat für das tägliche Leben. Seit Jahresbeginn stockt die positive Entwicklung.

Neu: Betreuer für Familien mit Kindern und 15 Jahren

Die stagnierenden Zahlen haben das Jobcenter dazu bewogen, sich Gedanken über neue Formen der Beratung und Betreuung zu machen. Seit Kurzem gibt es nun ein Team, das sich speziell um Familien mit Kindern unter 15 Jahren kümmert. „Familienzentrierter Ansatz“, nennt das Albert Köble. Das erklärte Ziel: Kinder aus der Isolation der Armut zu führen sowie die Zahl der Bedarfsgemeinschaften weiter zu senken, also Hartz-IV-Familien mit Kindern.

„Es ist eine wissenschaftliche Erkenntnis: „Wenn Kinder mit Hartz-IV aufwachsen, ist die Gefahr größer, dass sie selbst in Hartz-VI landen“, so Köble. „Diesen Kreislauf wollen wir durchbrechen.“ Die Arbeit dafür beginne schon sehr früh, schon ab Kindergartenalter.

Kindergartenplätze in Wohnortnähe fehlen

Deshalb sei die Betreuung im Kindergarten wichtig. Doch auch da hakt es. Es gibt laut Köble rund 60 Kinder im Landkreis, für die Eltern gern einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen würden, ihr Kind allerdings nicht schicken. Der Grund: Sie finden keinen Platz in der näheren Umgebung. Weil die Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu lange seien, um Kinder in den Kindergarten zu bringen und dann noch pünktlich zur Arbeit zu erscheinen, sei Job und Kinderbetreuung nicht in Einklang zu bringen.

„Natürlich können wir keine Kindergartenplätze schaffen, doch wir können helfen, das Problem früh zu lösen“, so Köble. Denn eines ist auch klar: „Eltern sind die besten Vorbilder.“ Auch deshalb sei es wichtig, dass mindestens ein Elternteil einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgeht.“

Geld aus dem Bildungspaket wird zu wenig nachgefragt

Weiterer wichtiger Punkt sei die Berufsberatung und nicht zuletzt auch die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Geld dafür steht über die Angebote des Bildungs- und Teilhabegesetzes des Bundes zur Verfügung. Unter die Arme greifen kann das Jobcenter mit zweckgebundenen Zuschüssen und Gutscheinen für Schulessen, Nachhilfe, Musikunterricht oder Vereinssport.

Doch die Resonanz ist unterschiedlich. Zuschüsse für Schulmittagessen und Beförderung zur Schule wird am häufigsten nachgefragt. Doch gerade mal 10 bis 13 Prozent der Zielgruppe fragten nach Hilfen nach, um zum Beispiel einen Vereinsbeitrag, das Musizieren an der Musikschule oder einen Kurs an der Volkshochschule zu finanzieren. „Wir erachten es für besonders wichtig, dass den Kindern aus einkommensschwachen Familien der Zugang zu Sport, Forschung, Musik, Kunst oder Kultur nicht verwehrt bleibt“, so Anke Eberhardt, Pressesprecherin im Jobcenter.

Können Schulen helfen?

Um Verbündete zu gewinnen, hat sich das Jobcenter jetzt an alle Schulen im Landkreis gewandt, um zu informieren, welche Hilfen es neben dem Regelsatz für Kinder gibt. Diese Woche gab es dazu eine Infoveranstaltung, an der mehr als 20 Vertreter von Schulen teilnahmen. Köbles Hoffnung: Die Schulen können bei einer besseren Sozialisation der Kinder helfen und auf die Leistungen hinweisen.