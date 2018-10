Heidenheim Kinder löchern die Professoren

Heidenheim / HZ

Grundschüler haben die Gelegenheit, bei der Kinder-Uni plus alle ihre Fragen zur Hochschule loszuwerden.

In den Herbstferien findet an der DHBW Heidenheim zum 17. Mal die Kinder-Uni plus statt. Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis vier sind eingeladen, die verschiedenen Studienbereiche der DHBW kennenzulernen und den Professoren Löcher in den Bauch zu fragen.

Vom 29. bis 31. Oktober öffnet die DHBW Heidenheim Tür und Tor für wissenshungrige Kinder und Nachwuchsforscher, die bei den verschiedenen kostenlosen Angeboten akademische Luft schnuppern können. Die Sachverhalte werden von Professoren der DHBW Heidenheim in einfacher Sprache vermittelt und durch Experimente veranschaulicht.

Wozu brauchen wir Banken?

Diesmal können die Jungen und Mädchen in fünf verschiedenen Veranstaltungen unter anderem Antworten auf die Fragen bekommen: „Wie kommen die Farben in den Regenbogen?“ und „Wozu brauchen wir Geld und Banken?“. Zudem gibt das International Office zusammen mit ausländischen Gaststudierenden einen Einblick, welche Sitten und Gebräuche es in anderen Ländern gibt. Im neu eingerichteten Fab-Lab erfahren die Kinder, wie Laserstrahlen funktionieren und was man damit machen kann.

Als Rahmenprogramm gibt es für Eltern und Begleitpersonen eine Führung durch die DHBW Heidenheim. Die Teilnahme an der Kinder-Uni plus ist kostenlos. Anmeldungen sind bis Montag, 15. Oktober, möglich. Das Anmeldeformular gibt es unter www.heidenheim.dhbw.de/kinderuni, Infos unter Tel. 07321.2722-132.