Das Konzert mit den „Blues Brothers“ am Freitag, 22. März, im Konzerthaus wurde abgesagt.

Das geplante Konzert „A Tribute to the Blues Brothers“ am Freitag, 22. März, im Heidenheimer Konzerthaus findet nicht statt. Wer im Ticketshop der Heidenheimer Zeitung oder in den HZ-Geschäftsstellen Karten für die Vorstellung der fünfköpfigen Power-Rhythm-Section mit Piano, Schlagzeug, Gitarren, Bass und Co. gekauft hat, kann diese an den Vorverkaufsstellen zurückgeben und erhält das Geld zurück.