Zum Verkauf der GBH-Wohnungen in Heidenheim („Schöner wohnen in Frankenthal“, HZ vom 30. März)

Herzlicher Dank an Silja Kummer für diesen wiederum sorgfältig recherchierten Artikel mit aufschlussreichem Blick auf den 2006 erfolgten Verkauf der GBH-Wohnungen und dem Vergleich zwischen Frankenthal und Heidenheim heute. Alles sprach damals angeblich für einen Verkauf an die Gagfah, „zahlreiche im Vorfeld ins Feld geführte Nachteile sind weniger rational, mehr emotional begründet“, wird im Artikel die Beschlussvorlage zitiert. Im heutigen Debattenstil würde man die damaligen Einwände wohl als „ideologisch“ diffamieren.

Ich kann die Meinung nachvollziehen, dass man, den damaligen unvollkommenen Erkenntnisstand vorausgesetzt, die Verkaufsentscheidung wieder so treffen würde. Aber nun gibt es jahrzehntelange Erfahrungen mit zunächst der Gagfah und dann der Vonovia, die den Frankenthalern erspart bleiben, aber Tausende Heidenheimer Mieter in den letzten Jahren machen mussten und weiterhin machen: dem Fehlen von Ansprechpartnern in den Gesellschaften, den Mietpreissteigerungen, der zögerlichen Mängelbeseitigung, der neuerlichen Masche der Abzocke durch überteuerte Nebenkosten, dem kompletten Scheitern der Bemühungen, den neuen Eigentümern „weitgehende Sozialverpflichtungen“ auferlegen zu können.

Wie angesichts dieser Erfahrungen der OB hin stehen kann und trotzig verkünden, er würde auch aus heutiger Sicht diese Entscheidung wieder so treffen, dafür habe ich kein Verständnis.

Wolfgang Eber, Heidenheim