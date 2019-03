Heidenheim Kein Fürsprecher für die Natur?

Heidenheim / hz

Leserbrief zur Rodung des Rinderbergs.

Es wird als Umwandlung verniedlicht, was in echt ein Niederwalzen eines gesunden Waldes ist! Und dies auch noch im Frühling, wenn alle Tiere aus dem Winterschlaf erwachen und auf Nahrungssuche sind; es ist mir einfach unverständlich, dass dies in dieser Jahreszeit, in der die Vögel auf Nestbau sind, erlaubt ist! Warum fand sich kein Fürsprecher für die Natur? Es ging alles wieder im Verborgenen und wurde erst nochmal klar dargestellt als schon alles genehmigt war. Schade, die großen Bäume reinigen unsere verschmutzte Luft durch die benachbarte Autobahn. Nattheim wird durch dieses riesige Logistikzentrum und die zu erwartenden anfahrenden Lastwagen nicht schöner und keinesfalls lebenswerter. Mir tun die Bewohner des oberen und unteren Ziegelstadels leid, denn die sind die direkten Nachbarn eines hässlichen Betonkolosses.

Andrea Weichsel, Nattheim