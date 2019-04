Das Unternehmen reißt das bestehende Gebäude an der Wilhelmstraße ab und baut auf dem benachbarten Gelände einen neuen Einkaufsmarkt.

Vorige Woche hat der Abriss des ehemaligen Baywa-Gebäudes im Westen Heidenheims begonnen. An dieser Stelle will Kaufland eine neue Filiale bauen, die die bestehende Filiale gleich nebenan an der Wilhelmstraße ersetzen soll.

„Derzeit befinden wir uns in der Konzeptionierung des neuen Marktes“, teilt Kaufland-Pressesprecherin Andrea Kübler mit. Wie es nach dem Abriss weitergeht, steht noch nicht fest.

„Da das Bebauungsplanverfahren derzeit noch läuft, können wir leider noch keine Angaben hinsichtlich einer Zeitschiene machen. Man sei in enger Abstimmung mit der Stadt Heidenheim, diese Gespräche seien konstruktiv und zielorientiert.

Kaufland modernisiert derzeit mehrere Märkte, in Giengen soll die neue Kaufland-Filiale im Herbst eröffnet werden.