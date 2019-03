Großkuchen Karl-Heinz Grupp: Der Mann hinter den Masken

Großkuchen / Phillip Hruschka

Karl-Heinz Grupp aus Großkuchen stellt hobbymäßig Weihnachtskrippen und Faschingsmasken her. Während Erstere längst wieder in Schränken liegen, dürfen die Masken jetzt an die frische Luft.

Beim Betreten der kleinen Werkstatt von Karl-Heinz Grupp in Großkuchen fallen direkt zwei Dinge auf. Erstens ist allerhand Werkzeug zu entdecken: In Regalen oder auf Kisten, nichts davon sieht unbenutzt aus.

Als Zweites steigt einem der Geruch von Holz in die Nase, denn auch davon stapelt sich so einiges in dem kleinen Raum: Unbearbeitete Blöcke, Latten und Bretter in verschiedenen Größen sind da zu sehen. Auf dem Tisch am Fenster steht ein verstaubtes Radio, aus dem leise Musik kommt.

Mit Holz kennt sich der Besitzer dieser Werkstatt gut aus: Karl-Heinz Grupp ist gelernter Schreiner. Vor etwa zehn Jahren richtete sich der Großkuchener nach lange gehegtem Wunsch die eigene Werkstatt ein und bastelte dort zunächst Weihnachtskrippen. „Die Tochter meiner Lebensgefährtin hat sich damals zu Weihnachten eine eigene, selbstgemachte Krippe gewünscht“, berichtet der 58-Jährige.

Offensichtlich zeigte Grupp ein gewisses Talent, denn der engere Familienkreis meldete sogleich ebenfalls Bedarf an. Die Verwandtschaft meinte schließlich, er solle seine Krippen doch auch verkaufen. Es folgte ein eigener Stand auf dem Herbrechtinger Weihnachtsmarkt. Noch heute ist Karl-Heinz Grupp regelmäßig auf Märkten in der Region vertreten. Man findet ihn und seine Werkstatt auch mit einer eigenen Webseite im Internet, wo er außerdem seit einigen Jahren seine Faschingsmasken anbietet.

Für Grupp bedeutete die Herstellung dieser Masken, die als markantes Erkennungsmerkmal der verschiedenen Faschingsgruppen dienen, zunächst einiges an Aufwand: „Die benötigte Kopiermaschine zu finden war das Schwierigste“, erinnert er sich. Mit dieser Maschine ist es möglich, mithilfe eines Rohlings die grobe Form der neuen Masken aus den Holzblöcken zu fräsen.

Über einen Verwandten kam schließlich der Kontakt zu einem Holzschnitzer zustande, der sein Exemplar aus Altersgründen abtreten wollte. Die betreffende Vorrichtung aus grün lackiertem Metall nimmt nun einen großen Teil seiner Werkstatt ein. In ihrer Mitte ist der Maskenrohling angebracht, den der befreundete Schnitzer bis heute per Hand, sozusagen als Prototyp für jeden Auftrag anfertigt. Links und rechts neben den Rohling spannt Grupp je einen Holzblock in die Maschine.

Dann tastet er die Maske in der Mitte mit einem Metallstift ab, der die grobe Form so über zwei Fräsen auf die beiden unfertigen Blöcke überträgt. Dann geht es per Hand noch an die Feinarbeit. Oberflächen werden geglättet und Details wie Augen, Brauen oder Bärte feiner ausgearbeitet, eine aufwendige Arbeit. Soweit von den Faschingsgruppen gewünscht, bemalt Grupp die Masken auch selbst.

Das Holz der Wahl ist dabei stets Linde, ein relativ leichtes Holz, wie er erklärt. Möglichst leicht sollte nämlich jede Faschingsmaske sein, denn ihr Träger muss sie beim närrischen Treiben schließlich stundenlang tragen können.

Insgesamt sind in Grupps Werkstatt schon rund 100 Masken entstanden. Für eine Maske braucht er etwa 24 Arbeitsstunden. Dies kann allerdings stark variieren, wie er sagt. Auch der Preis für Grupps Masken schwankt, und ist beispielsweise davon abhängig, ob die Maskengruppen das Bemalen selbst übernehmen. Eine fertige Maske kann 200 oder 300 Euro kosten.

Insgesamt vier Faschingsgruppen hat der Großkuchener schon beliefert: neben den Härtsfeldnarren aus Neresheim auch die Buiga-Hexa aus Herbrechtingen, die Waldgeister aus Waldhausen sowie die Itzelberger Pfannaglopfer. Am Dienstag endet die fünfte Jahreszeit wieder, bis dahin sind die Gruppschen Masken noch vielerorts zu sehen. Dann kommen sie, bis zum nächsten Jahr, zu den Weihnachtskrippen in den Schrank.