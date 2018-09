Herbrechtingen Karen Duve las aus „Fräulen Nettes kurzer Sommer“

Herbrechtingen / Marita Kasischke

Karen Duve stellte ihren neuen Roman vor, in dem Annette von Droste-Hülshoff die Hauptrolle spielt.

Wer denkt, das Fräulein Annette von Droste-Hülshoff habe ein brav-adeliges Leben geführt und nebenher ein wenig geschriftstellert, der wurde am Donnerstagabend im Kloster eines Besseren belehrt: Karen Duve las aus ihrem neuesten Roman „Fräulein Nettes kurzer Sommer“, in dem es genau um diese Annette von Droste-Hülshoff geht.

Wobei, so räumte Karen Duve gleich zu Beginn ein, „Roman“ nicht ganz die richtige Bezeichnung ist, es handle sich mehr um ein Hybrid von Roman und Sachbuch.

Und eigentlich habe sie eine Novelle von rund 120 Seiten im Sinn gehabt, als sie sich mit der deutschen Dichterin befasste, oder vielmehr mit dem, was sich als „Jugendkatastrophe“ in deren Leben ereignet hat, das irgendwas mit Männern zu tun hatte und so schlimm gewesen sein muss, dass sie von ihrer Familie fürderhin als „unmögliche Person“ angesehen wurde.

Karen Duve stürzte sich also in die Recherche und stellte fest: Die Zeit um 1820 herum liegt praktisch wie ein offenes Buch vor ihr, „obwohl es Facebook ja noch gar nicht gab“.

Was Briefe verraten

Die Leidenschaft für das Briefeschreiben der damaligen Zeitgenossen ist es, die für die Überlieferung gesorgt hat, sodass Duve aus dem Material so aus dem Vollen schöpfen konnte, dass statt geplanter 120 Seiten schließlich über 500 entstanden. Freilich: Die „Jugendkatastrophe“ kann nirgends herausgelesen werden, so gründlich wurde diese verschwiegen. Also, so Duve, sei sie vorgegangen wie ein Profiler, nur umgekehrt: Aus den Beteiligten, deren Briefen und Hinterlassenschaften habe sie geschlossen, was passiert sein könnte.

Die 25 Besucher erfuhren also, dass Fräulein von Droste-Hülshoff nicht gerade eine umgängliche und schon gar keine durchschnittliche Frau ihrer Zeit war. Handarbeiten lehnte sie ab, hausfraulichen Tätigkeiten verweigerte sie sich, und sie wollte sich noch nicht einmal – wie die anderen in ihrem Familien- und Freundeskreis – beim Märchensammeln für die Brüder Grimm beteiligen.

Dafür erfand sie eines, mit einem schlafenden Prinzen, Herrn Offenherz und Fee Ungestüm, das allerdings keine Gnade vor Augen Wilhelm Grimms fand – was der Zuhörer dieser erfrischenden Szene durchaus nachvollziehen kann.

Viel, viel Humor steckt in dem Roman, das zeigte sich bereits anhand der Kapitel, die Karen Duve für die Lesung ausgewählt hatte, und viel an Zeitgeist obendrein, und sogar jede Menge Parallelen zur heutigen Zeit: eine Welt im Umbruch, das Sehnen nach der „guten alten Zeit“, Fremdenhass und keine Lust, sich an Tatsachen zu halten.

Herrliche Geschichte

Die Zuhörer der Lesung konnten denn auch gleich zweierlei genießen: die herrlich lakonische und vor Lebendigkeit strotzende Geschichte der Bestsellerautorin und eben auch allerlei Kurioses und Interessantes, das ihr bei der weitläufigen Recherche untergekommen ist.

Karen Duve war nun bereits zum vierten Mal zu Gast in der Stadtbücherei und ist damit, wie Bibliothekar Thomas Jentsch bei der Begrüßung sagte, der „Spitzenreiter“ unter den Lesungsgästen. Und auch dieses Mal sorgte sie mit den Amouren einer echten Nervensäge für Spitzenunterhaltung auf Spitzenniveau.

Da darf man eigentlich schon jetzt wieder gespannt sein auf das fünfte Mal, neue Stoffe hat sie, wie sie verriet, durchaus schon im Kopf. Vielleicht wird es ja – so eine der Ideen – Fräulein Nettes zweiter Teil. Oder etwas ganz anderes. Schließlich hat Karen Duve immer wieder mit ihrer Vielfalt überrascht.