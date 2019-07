Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg (JKO) fährt für eine Woche nach Antibes in Frankreich.

Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg (JKO) fährt für eine Woche nach Antibes in Frankreich. Mit im Gepäck: die Konzertreihe „Licht den Bilden“. Geprobt wird vom 12. bis 14. Juli auf Schloss Kapfenburg und am 31. August in der Musikschule Gmünd. Am 2. September reist der Chor zu Konzertauftritten an die Côte d'Azur nach Antibes. Es sind noch Plätze im Chor frei. Anmeldungen sind über die Homepage des JKO unter www.jko.heidenheim.com möglich.