Heidenheim Junge Oper: „Moses’ Entscheidung“ hat am 13. Juni Uraufführung

Heidenheim / Tina Lischka

Die Premiere ist am 13. Juni im Opernzelt im Heidenheimer Brenzpark. In dem Stück geht es um Herren und Sklaven, Konflikte, Freundschaft und Gerechtigkeit im alten Ägypten.

Uraufführung in Heidenheim – das klingt schon nicht schlecht. Eine Oper, die es so zuvor noch nie gab, wird dann zum ersten Mal im Heidenheimer Brenzpark zu sehen sein. Anders als bei der großen Oper „Nabucco“ von Giuseppe Verdi ist bei der Jungen Oper auch der Komponist selbst mit vor Ort. Denn er ist erst 25 Jahre alt und zudem musikalischer Leiter des Ganzen.

Sebastian Schwab hat die Oper „Moses' Entscheidung“ als Auftragskomposition für die Heidenheimer Opernfestspiele geschrieben. Dabei handelt es sich um seine erste szenische Komposition und vor allem um die erste Komposition, bei der bereits die Uridee von ihm stammt. „Man komponiert ganz anders, und es geht viel schneller“, sagt Schwab im Hinblick auf seinen ständigen Austausch mit dem Librettisten der Oper, Kai Weßler.

Einzige Vorgabe war das Thema Zuflucht, welches auch in der Hauptoper „Nabucco“ aufgegriffen wird. „So bin ich auf die zweite große hebräische Geschichte gekommen – die von Moses“, sagt Schwab. Zu diesem Thema sei allerdings schon so viel gemacht worden, dass er die Geschichte etwas anders gestalten wollte. Nicht die Flucht aus Ägypten und die Teilung des Meeres stehen im Mittelpunkt der Oper, sondern vielmehr die beiden Welten, die darin aufeinanderprallen.

Moses, der im Luxus aufwächst, lernt ein Mädchen kennen, das Sklavenarbeit beim Bau der Pyramide seines Vaters, des Pharaos, leisten muss. Durch dieses Zusammentreffen gerät der junge Moses in einen Konflikt, wird rebellisch und lehnt sich auf gegen das, was ihm bisher vorgelebt wurde. Er wird vor die Entscheidung zwischen seinem bislang gewohnten Leben und dem Ungewissen gestellt. Wofür er sich entscheiden wird? Das lassen wir an dieser Stelle für die Opernbesucher offen...

Vor allem für Kinder gedacht

Apropos Besucher: Dass die Junge Oper vor allem für Kinder gedacht ist, ist nicht neu. „Der Stoff der diesjährigen Oper klingt im ersten Moment aber sehr ernst für Kinder“, gibt Schwab zu. Er und Regisseurin Annika Nitsch sind dennoch davon überzeugt, dass gerade Kinder einen Zugang zu „Moses' Entscheidung“ finden werden. „Kinder sind nicht materialistisch, sie verstehen sofort, was Gerechtigkeit heißt“, sagt Nitsch. Es ist eine anspruchsvolle Oper, die die Kinder fordern soll, aber auch dazu anregen, das Thema Zuflucht mit ihren täglichen Erfahrungen in Verbindung zu bringen.

Doch nicht nur die Thematik muss für Kinder zugänglich sein. Auch die Musik ist in dieser Hinsicht eine Herausforderung. Nicht jedes Kind hört schließlich täglich eine Oper. Aber gerade darin sehen Komponist und Regisseurin den großen Vorteil – die Kinder haben keinen direkten Vergleich. „Man darf Kinder nicht anders behandeln als andere Konzertgänger. Sie sind viel phantasievoller und offener für Musik“, sagt Schwab. Trotzdem wechseln sich in „Moses' Entscheidung“ einprägsame Melodien, die animieren und zum Mitsingen anregen sollen, mit realistisch gestalteten Gesprächsszenen ab.

Auch die Szene, in der ein Magier zum Einsatz kommt, dürfte vor allem für Kinder besonders unterhaltsam werden. Denn er ist derjenige, der in dieser Interpretation für die Plagen zuständig ist, die über das Land hereinbrechen.

Um die Geschichte bühnenreif zu inszenieren, hat sich Annika Nitsch im Vorfeld der ersten Probe bereits einen Plan gemacht. „Ich arbeite sehr gerne so und mache mit vorher viele Gedanken“, sagt sie. Sie will wissen, wo die Szene hingehen soll, lässt sich bei den Proben aber immer noch Spielraum. Verständlich, wenn man bedenkt, dass die Sänger vorab gecastet wurden und Nitsch sie bei den Proben zum ersten Mal in ihren Partien sieht. „Ich mache mir also einen groben Fahrplan, muss aber auch reagieren können und das Bühnenbild miteinbeziehen.“

Echte Materialien für die Bühne

Und das steht zum Glück von Beginn an. Zuständig dafür ist in Heidenheim zum fünften Mal Aylin Kaip. Ihr Ziel: „Es ist eine Kinderoper. Da sollen die Kinder auch mit großen Augen rein und mit großen Augen wieder aus dem Zelt gehen“, sagt sie zur Gestaltung. Hierbei ist ihr die Verwendung von echten Materialien wie Holz besonders wichtig. Beim Gerüst rundherum um die Pyramide war das auch möglich, „echte Steine für die Pyramide allerdings nicht“, sagt Kaip und lacht. „Trotzdem soll alles so echt wie möglich aussehen.“ Deshalb wachsen bei den Proben nicht nur die Szenen, sondern auch das Bühnenbild, Bemalungen und Requisiten.

Für Kaip ist jedes Stück in gewisser Weise eine Uraufführung, der Bau der Bühne beginnt schließlich immer bei null. Für Nitsch ist es die erste Uraufführung, an der sie beteiligt ist. Das Gute daran: „Der Komponist sitzt bei den Proben direkt daneben. Man kann sich abstimmen und noch Änderungen vornehmen.“ Schwab kann in dieser Hinsicht nur zustimmen: „Ich habe erst heute etwas dazugeschrieben.“

Ob und wie viel sich bis zur Premiere am 13. Juni noch ändern wird, ist fraglich. Sicher ist: Alle Beteiligten haben noch jede Menge Arbeit vor sich.

Bei einem Workshop können sich Familien auf die Oper vorbereiten

Der Komponist Sebastian Schwab war schon im vorigen Jahr an den Heidenheimer Opernfestspielen beteiligt. Als Assistent von Marcus Bosch war er beim „Fliegenden Holländer“ dabei. Schwab studiert an der Musikhochschule München Dirigieren, Komposition, Musiktheorie und Violine. Bislang schrieb er viele Chorwerke und weniger rein instrumentale Musik. Er dirigierte unter anderem das Berner Symphonieorchester und erhielt für die kompositorische Zusammenarbeit mit dem griechischen Komponisten Mikis Theodorakis an dem Liedzyklus „Echowand“ den „Leonhard und Ida-Wolf-Gedächtnispreis“.

Die Regisseurin Annika Nitsch hat Musikwissenschaften und Germanistik studiert. Schon als Kind ist sie gerne ins Theater gegangen, hat aber schnell gemerkt, dass sie nicht auf der Bühne stehen will, sondern für die Regie verantwortlich sein, Ideen und Konzepte entwickeln möchte. Seit 2014 ist sie Regieassistentin für das Musiktheater am Staatstheater Nürnberg.

Premiere ist am 13. Juni um 18 Uhr im Brenzpark. Weitere Termine: 16. Juni, 15 Uhr; 17. Juni, 15 Uhr; 19. Juni, 9.30 Uhr; 20. Juni, 9.30 und 11.30 Uhr; 21. Juni, 9.30 und 11.30 Uhr; 23. Juni, 15 Uhr; 24. Juni, 15 Uhr; 26. Juni, 9.30 und 11.30 Uhr; 27. Juni, 9.30 und 11.30 Uhr.

Beim Familienworkshop kann musikalisch und szenisch die Welt der Jungen Oper erkundet werden und es gibt auch die Möglichkeit, in die eine oder andere Rolle zu schlüpfen. Der Workshop ist für Kinder ab fünf Jahren mit ihren Eltern oder Begleitpersonen konzipiert und kostenlos. Termine sind am 16. Juni (Anmeldung bis 12. Juni) und am 23. Juni (Anmeldung bis 19. Juni) jeweils um 11 Uhr. Informationen und Anmeldung per E-Mail an laura.nerbl@heidenheim.de oder telefonisch unter: 07321.327-4214.