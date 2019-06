Nach dem Vorbild des Märchens „Vom Fischer und seiner Frau“ dreht sich das Stück „Gold!“ um die Folgen der Habgier – auf einem imposanten Bühnenbild.

Drei Tage im Opernzelt haben Regisseur Ulrich Proschka, Darsteller Philipp Nicklaus und dem Team der „Jungen Oper“ gereicht, dass Proschka sagen kann: „Wir sind eigentlich fast fertig.“ Ganz stimmt das natürlich nicht, denn in den Proben wird noch an den einzelnen Szenen gefeilt und getestet, wie das Stück „Gold!“ von Leonard Evers auf die Bühne im Brenzpark passen kann. Was der Regisseur aber meint, ist, dass sowohl Nicklaus, der gleichzeitig die Hauptrolle, den Erzähler und fast alle Nebenrollen spielt, wie auch Schlagwerkmusiker Hannes Brugger, der in einzelnen Szenen auch dramatisch aushilft, das Stück bereits kennen und auf anderen Bühnen schon gespielt haben. Der Text und die Rollen sitzen. Es geht von Anfang an um die Details.

„Die Herausforderung ist es, das Opernzelt wirklich auszunutzen“, schwärmt Proschka von dem Platz, den er im Opernzelt vor allem in der Vertikalen nutzen kann. Aus seinen Überlegungen und der Arbeit von Bühnenbildnerin Lena Scheerer entstand ein imposantes Bühnenbild mit vier unterschiedlichen Ebenen, das mehr einem Abenteuerspielplatz als einer Opernbühne gleicht. „Das Ganze sollte eine Analogie zum Spielplatz im Brenzpark sein“, verrät der Regisseur, der auch schon „Rocke und die Zaubertrompete“ im Opernzelt inszenierte. Es sollte aber auch gleichzeitig aussehen wie ein sogenanntes Trabucco, ein Fischergalgen auf Stelzen mit ausschwenkbaren Netzen und Angeln.

„Gold!“ handelt nämlich eigentlich von einer armen Fischerfamilie, die zu Beginn der Erzählung in einem Erdloch wohnt. Angelehnt an das Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“ der Gebrüder Grimm werden der Familie von einem Fisch immer mehr Wünsche erfüllt, bis sie in ihrer Gier gefangen sind und merken, dass mit jedem Wunsch immer neue Wünsche entstehen. „Passend für ein Kinderstück wird die Geschichte aber vom Sohn der Familie, Jacob, erzählt“, erklärt Proschka. Für ihn ist es eine „Spirale der Habgier“. An deren Ende die Familie steht, als Jacobs Mutter den skurrilen Satz sagt: „Jeder muss tun, was wir sagen, denn wir haben den Fisch“, und die ganze Welt für sich allein beansprucht.

Mutter und Vater sowie alle anderen Personen werden auf der Bühne von zwei bekleideten Pfosten oder Mützen verkörpert. Darsteller Nicklaus hat also immer einen Bezugspunkt, wenn er sich an sie wendet. „Kinder verstehen das ganz gut. Im Spiel geben sie selbst ständig Gegenständen Rollen“, erklärt Laura Nerbl, die Leiterin der „Musikwerkstatt“ und Pädagogin bei der „Jungen Oper“, den Trick.

Schulklassen, die das Stück besuchen, werden auf die Inszenierung vorbereitet: Rund 50 Klassen besucht Musiktheaterpädagogin Ursula Wilhelm dieses Jahr vor der Premiere und redet mit ihnen darüber, macht Übungen oder singt Lieder. „Jedes Jahr melden sich noch mehr Schulen bei uns an. Dieses Jahr gibt es erstmals auch zwei Kurse samstags für private Familien“, sagt Nerbl.

Auch mit dem Bühnenbild können sich die Kinder schon vor der Premiere auseinandersetzen. Zusammen mit Kathrin Vahle-Jochner vom Verein „Kinder und Kunst in Heidenheim“ können sie in einem Workshop ihr eigenes Bühnenbild zur Geschichte der „Jungen Oper“ entwerfen. Die Modelle werden dann im Lieblingsplatz ausgestellt. Außerdem wurden dieses Jahr von den Kindern Ketten mit Plastikflaschen und anderem Müll gefertigt.

Die finden sich nun im Bühnenbild wieder. Mit der fortschreitenden Handlung und immer extravaganteren Wünschen von Jacob und seiner Familie wird die Bühne mit immer mehr Müll geschmückt, der, wie die Erfüllung der Wünsche, aus dem Meer kommt. Proschka möchte damit indirekt auf die Verschmutzung der Ozeane hinweisen, ohne näher auf die Müllketten einzugehen. Das solle zeigen, dass mit nutzlosem Luxus auch Probleme kommen. „Das Stück ist eine schöne Parabel. Es stellt die Frage: Was brauche ich wirklich?“, sagt der Mann hinter der Inszenierung. Um das Bühnenbild perfekt zu machen, ist auch dieses Jahr wieder die Ton- und Licht-AG des Hellenstein-Gymnasiums dabei.

Für die Musik ist bei „Gold!“ auf der Bühne nur ein Schlagzeuger zuständig. Hannes Brugger steht mit seinen Instrumenten, die Teil der Kulisse sind, als Ein-Mann-Orchester so weit im Mittelpunkt wie Darsteller Nicklaus. Die musikalische Leitung abseits der Bühne übernahm Artem Lonhinov. Für die Musik gilt laut Proschka wie für das ganze Stück: „Es darf ruhig problematisch, sperrig und schwierig sein. Wir wollen es nicht einfach für Kinder runterbrechen.“ Die Kinder dürfen Fragen haben und bekommen sie auch beantwortet.