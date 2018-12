Söhnstetten Jule Malischke: Immer internationaler unterwegs

Söhnstetten / Manfred F. Kubiak

Jule Malischke, Gitarristin aus Söhnstetten, ist jetzt auch verstärkt auf internationalen Konzertpodien gefragt. Vom 15. bis 17. Februar veranstaltet sie ihr viertes Festival in Giengen.

Wen es demnächst von der Brenz nach, sagen wir mal Belfast oder Malaga verschlagen sollte, muss sich nicht die Augen reiben, sollte er dort plötzlich mit einem Plakat konfrontiert werden, auf dem ein Konzert mit Jule Malischke angekündigt wird. Die Gitarristin und Liedermacherin aus Söhnstetten ist jetzt nämlich auch international unterwegs.

Muss man sich wundern? Nein. Das hatte sich eigentlich angekündigt. Zumindest aber ist das jetzt im eher nicht immer gerechten Show-Business mal der Beweis dafür, dass sich Qualität irgendwann doch durchsetzt. Auch im eigenen Lande. Am vergangenen Wochenende war Jule Malischke in Bochum immerhin als „Deutschlands Gitarren-Lady Nummer eins“ angekündigt gewesen.

Meisterklassenabsolventin

Das sind nicht die einzigen Neuigkeiten. Nach dem Bachelor, den sie vor geraumer Zeit am Leopold-Mozart-Konservatorium in Augsburg gemacht hatte, und dem Master, der an der Musikhochschule „Carl Maria von Weber“ in Dresden folgte, hat dort Jule Maischke inzwischen noch eins draufgesetzt und mit Erfolg die Meisterklasse absolviert. Als einzige Deutsche übrigens von insgesamt nur neun Kommilitonen, die überhaupt für die Meisterklasse für würdig befunden worden waren.

Zwei Jahre hatte die Krönung ihres Studiums in Anspruch genommen, das vom Land Sachsen mit einem Stipendium gefördert worden war. Und es hat sich in jedweder Hinsicht gelohnt. Denn zum rein musikalisch und künstlerisch erreichten Erfolg gesellte sich auch ein weiterer akademischer Aufstieg dergestalt, dass Jule Malischke, die in Dresden seither schon einen Lehrauftrag im Schulmusikbereich hatte, nun zur Dozentin für Gitarre im künstlerischen Bereich der Musikhochschule berufen wurde.

Parallel vollzog sich für die in Pop und Klassik gleichermaßen heimische Gitarristin auch der internationale künstlerische Durchbruch, nachdem sie im vergangenen Jahr bereits deutschlandweit zu den wichtigsten Festivals ihrer Sparte eingeladen worden war. Jenseits der Grenzen hatte es dann mit einer zweiwöchigen Tournee durch Spaniens Kathedralen begonnen.

Der, wenn man so will, Ritterschlag ereilte sie, als sie im Anschluss an ein Konzert von dem sehr renommierten und weit über Großbritannien hinaus bekannten Kollegen Clive Caroll angesprochen und zum berühmten Festival nach Ullapool in den nordwestlichen Highlands Schottlands eingeladen wurde, um dort gemeinsam mit ihm aufzutreten. Der Erfolg dort diesen Herbst brachte für 2019 gleich weitere Buchungen, unter anderem nach Amsterdam, Belfast, Londonderry, des weiteren für einige Städte in Cornwall. Auch nach Ullapool wird die Reise wieder gehen, diesmal allerdings gleich für einen Soloauftritt.

Jule Malischke ist glücklich und stolz zugleich: „Mit der Gitarre zu Konzerten fliegen zu dürfen, ist ein Privileg. Und es ist das, was ich immer wollte und worauf ich hingearbeitet habe. Dass das nun klappt, zumal ausschließlich mit meiner eigenen Musik, ist eine wunderbare Belohnung.“ Und verändert auch ihr Leben. Denn weil die Anzahl der Konzerttermine beständig größer wird, hat Jule Malischke ihre feste Anstellung an der Musikschule in Dresden gekündigt. „Das geht nun nicht mehr so nebenher.“ Denn auch für 2020 liegen schon Buchungen vor. Und 2019 soll darüber hinaus die zweite Solo-CD herauskommen.

Drei Tage in der Schranne

Den Kontakt zur Heimat wird Jule Malischke trotzdem aufrechterhalten. Und der Termin für ihr dann bereits 4. Giengener Gitarren-Festival im kommenden Jahr steht: vom 15. bis zum 17. Februar in der Schranne. Das Programm hat sie ebenfalls beisammen, und selbstverständlich wird auch Jule Malischke zur Gitarre greifen. Darüber hinaus erwartet werden unter anderem Clive Caroll, der seine ausgiebige Deutschland-Tournee in Giengen ausklingen lassen wird, oder der deutsche Gitarren-Heros Peter Finger. Parallel zur Musik gibt's Workshops und Ausstellungen und werden sich Gitarrenbauer und Notenverleger präsentieren.

Es gibt schon Karten

Karten für das von Julia Malischke organisierte 4. Giengener Gitarren-Festival vom 15. bis zum 17. Februar in der Schranne in Giengen sind im Ticketshop des Pressehauses und in allen HZ-Geschäftsstellen erhältlich.