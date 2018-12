Heidenheim Jugendkonferenz: Jungen Menschen wurde Mut gemacht

Heidenheim / HZ

Fachleute und Schüler diskutierten Hilfsmöglichkeiten und knüpften neue Netzwerke.

Bei der fünften Heidenheimer Jugendkonferenz wurde einmal mehr deutlich, dass die richtigen Wegbegleiter eine wichtige Rolle spielen, damit Jugendlichen gesellschaftliche Teilhabe und berufliche Integration gelingt. Rund 280 Teilnehmer nutzten bei der von Jobcenter, Sozialdezernat und Arbeitsagentur in der Maria-von-Linden-Schule organisierten Veranstaltung die Plattform für den fachlichen Austausch und als Impulsgeber für die tägliche Arbeit im Bereich der sozialen und beruflichen Integration.

Wolfgang Krause, Teamleiter im Jugendlichenbereich des Jobcenters, sagte als Moderator der Veranstaltung: „Erwachsen zu werden stellt alle Jugendlichen vor große Herausforderungen. Da ist es gut, wenn jemand da ist, der Mut macht, der auffängt und neue Perspektiven aufzeigt.“ An der Jugendkonferenz nahm neben den Fachexperten eine Vielzahl an Jugendlichen aus verschiedenen Unterstützungsangeboten des Jobcenters sowie von beruflichen und Werkrealschulen teil.

Landrat Thomas Reinhardt zeigte sich begeistert davon, dass mit jeder Jugendkonferenz ein immer engmaschigeres Netzwerk der Unterstützung geknüpft werde. Wichtig sei, nicht über, sondern mit den Jugendlichen zu sprechen. „Es zählt, dass alle Angebote und Maßnahmen der unterschiedlichen Institutionen bestmöglich ineinandergreifen und immer wieder am aktuellen Bedarf ausgerichtet werden.“

Elmar Zillert, Chef der Aalener Arbeitsagentur, betonte, dass das, was heute im Bereich der Jugendarbeit versäumt wird, später teuer bezahlen werden muss. Trotz der aktuell sehr günstigen Rahmenbedingungen bedürfe es weiterhin an Unterstützungsangeboten. Albert Köble, Geschäftsführer des Jobcenters, sieht es als gemeinsame Aufgabe aller beteiligter Akteure an, jungen Menschen Mut zu machen, ihre Zukunft zu gestalten, diese als Chance und nicht als Risiko zu sehen und sich nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen. „Leider wissen viele Jugendliche nicht, wie sie ihre Wünsche und Ideen realisieren können. Nicht alle haben die gleichen Startvoraussetzungen, viele sind sich allerdings auch ihrer sozialen Benachteiligung bewusst. Oft liegen aber Selbst- und Fremdeinschätzung weit auseinander. Berufswunsch und Arbeitskräftenachfrage passen dabei oft nicht zusammen“, so Köble.

Im Laufe der Veranstaltung kamen drei Jugendliche zu Wort, die ihre Geschichte erzählten. Den Anfang machte Dominic Vennhaus. Der junge Mann hat nach der Ausbildung zum Maler, die er mit einer Belobung abschloss, einen eigenen Malerbetrieb gegründet. Was er davor erlebt hat, kennen Viele nur aus dem Fernsehen: Im Alter von fünf Monaten aus der Familie genommen, Pflegefamilie, Einschaltung Jugendamt, Polizei, Heim, Jugendpsychiatrie, Obdachlosigkeit, Sucht. Trotzdem hat er nie aufgegeben, hat sich stets selbst gekümmert und immer versucht, seinen Weg zu gehen und seinen Wunsch nach Selbständigkeit zu realisieren.

Muhammead Derwish hat in Syrien Abitur gemacht und anschließend zwei Jahre Literatur und Englisch studiert. 2014 kam er nach Deutschland. Seit September 2018 macht er eine Ausbildung zum Augenoptiker. Neben dem Sprachkurs erwarb er seine guten Deutschkenntnisse, in dem er gleich von Anfang an viel Kontakt mit Deutschen hatte und im Alltag nur Deutsch kommunizierte. Leonie Betz befindet sich im dritten Ausbildungsjahr zur Forstwirtin beim Landratsamt. Sie erzählte von ihrer Ausbildung: „Abends sehe ich, was ich tagsüber gearbeitet habe. Die Freude am Beruf ist wichtiger als der Verdienst, nur dann kann man in seinem Beruf auch gut sein. Es ist wichtig, dass man beruflichen Herausforderungen gewachsen ist, nur etwas zu machen, ist unbefriedigend und auf Dauer sehr anstrengend“.