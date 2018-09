Heidenheim Kinder und Jugendliche in Not: Ist der Negativ-Trend gestoppt?

Kinder und Jugendliche in Not: Ist der Negativ-Trend gestoppt?

Heidenheim / Günter Trittner

Bei den Fallzahlen für erzieherische Hilfen scheint nach Jahrzehnten die Trendwende geschafft. Der Ausbau der ambulanten Hilfen zeitigt Erfolge.

Auf diese Worte hat man im Landkreis lange Zeit warten müssen. „Der lange Trend ist gebrochen“. Diese Aussage von Dr. Ulrich Bürger im Jugendhilfeausschuss des Kreistags galt der Fall- und Kostenentwicklung in der Jugendhilfe.

Seit 30 Jahren analysiert der Fachmann des Kommunalverbands für Jugend und Soziales landesweit die Inanspruchnahme erzieherischer Hilfe. Gefühlt sind in dieser Zeit die Ausgaben des Landkreises in der Jugendhilfe stetig nach oben gegangen. Nun hatte Bürger in der aktuellsten Bestandsaufnahme für das Jahr 2016 erstmal rückgängige Werte stehen.

Landkreis im Landestrend

In der Vollzeitpflege und bei der stationären Aufnahme war die Summe gewährter Leistungen im Landkreis im Vergleich mit 2011 um drei Prozent rückläufig, die Gesamtfallzahl um nur um zwei Prozent gestiegen. Damit liegt der Landkreis auch im Landestrend. „Dass ich das noch erleben durfte“, freute sich Bürger über das „starke Abbremsen“ im ganzen Land.

Was aber für den Landkreis Heidenheim am meisten überrascht. Denn dieser hat landesweit mit die höchsten Risikofaktoren, welche zu einer mangelnden Erziehungsleistung und dem darauf folgenden Bedarf an erzieherischen Hilfen durch das Jugendamt führt.

Armut als Risiko

Dazu gehören mit die höchste Jugendarbeitslosigkeit, mit die höchste Zahl an Sozialhilfebeziehern, mit die meisten Kinder und Jugendlichen, welche Sozialleistungen beziehen, mit das geringste Einkommen bei den privaten Haushalten, mit die meisten privaten Insolvenzen und mit die meisten geschiedenen Familien.

Aus materiell gut situierten Herkunftsfamilien, so die Analyse von Bürger, braucht eines von 390 Kindern Beistand durch das Jugendamt, bei armen Familien eines von 17 Kindern. „Das ist ein irrer Befund“, kommentierte der Fachmann diese Relation.

Dass der Landkreis trotz der schwierigen Ausgangslage, „der höchsten sozialstrukturellen Belastung“ bei den Ausgaben für die Jugendhilfe dennoch einen Mittelplatz im Landkreisvergleich einnimmt, war laut Bürger „nicht zu erwarten“ und darauf zurückzuführen, dass in Heidenheim seit zehn Jahren konsequent das Netz ambulanter Hilfen ausgebaut worden sei. Es sei auch vollkommen richtig gewesen, in den Ausbau der Sozialen Dienste zu investieren. „Wenn hier Personal fehle, so Bürger, „dann steigen auch wieder die Fallzahlen.“

Top sei der Landkreis bei der verbandlichen Jugendarbeit und auch in der Schulsozialarbeit bewege sich viel. „Bei den beruflichen Schulen sind die hier Spitze.“ Ein Risiko wollte Bürger aber nicht verschwiegen wissen. Das Netz der ambulanten Hilfen filtere stark aus. Für die stationäre Aufnahme blieben dann nur die ganz schweren Fälle über – mit der Prognose auf eine langwährende Therapie.

Gute Noten für ambulante Hilfen

Die guten Noten von Bürger für die unter dem früheren Sozialdezernenten Anton Dauser betriebene Kurskorrektur hin zu ambulanten Hilfen kamen bei den Kreisräten auch gut an. Kreisrat Dr. Stephan Bauer (CDU) lobte seinerseits das Jugendamt für seine „tolle Leistung“, bedauerte aber, dass es noch nicht gelungen sei, gegen die Ursachen der Hilfebedürftigkeit eine Strategie zu entwickeln.

SPD-Kreisrätin Birgit Koepsel interpretierte die Auswertung von Bürger als eine „Eins mit Stern“ für das Jugendamt. Ihre Kollegen im Kreistag bat sie, sich daran zu erinnern, wenn im Zuge der anstehenden Haushaltsberatungen wieder über die Ausgaben in der Jugendhilfe gesprochen und gestritten werde.