Heidenheim Jugendarbeit als Aushängeschild der TSG Schnaitheim

Heidenheim / Holger Scheerer

Eine überaus große Zahl von Geehrten stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung. Jugendarbeit ist das Aushängeschild der TSG.

Das Gebäude dient einigen Abteilungen der TSG schon seit Längerem als Ausweichquartier, da die Umbauten an der Turn- und Festhalle noch bis zum Herbst andauern. Unter lebhafter Zustimmung wurde Volker Maier zum Ehrenmitglied ernannte. Er ist seit 1966 in der TSG aktiv. Neben dem Skilanglauf zählen Leichtathletik, Tennis und Nordic Skating zu seinen Interessen. Verbunden ist sein Name aber in erster Linie mit seinen Verdiensten um die Fußballabteilung. Von 1989 bis 1992 trainierte er die E-Jugend, von 1993 bis 2000 leitete er die Jugendabteilung. Als Aktiver hatte er selbst 350 Spiele absolviert.

Klaus-Dieter Marx und Stefanie Renner vom Sportkreis nahmen die Ehrungen des Württembergischen Landessportbunds vor. Die Ehrennadel in Bronze erhielten Frank Rebmann, Andreas Schmid, Mareen Meier-Uhlenburg, Hans-Joachim Hövel und Robin Bahr. Die silberne Ehrennadel ging an Jochen Bölke-Würth, Jürgen Grupp und Martina Hecke, die goldene an Gordian Deberling. Im Jugendbereich erhielten Martina Hahn und Peter Ruoff die WSJ-Ehrennadel in Bronze, Jürgen Grupp und Horst Thumm in Silber.

Die vereinsinternen Ehrungen vollzog der stellvertretende Vorsitzende Frank Rebmann. Die goldene Leistungsnadel erhielten Laura Strahl, Heike Arnold, Annerose Engelmann, Tanja Böhm, Norbert Bereska, Tanja Faget, Tanja Mozina, Alexander Jakob, Swen Profendiener, Kay Pommerenke, Bettina Wiesenmaier, Karen Hasenmaier und Marina Mahlich. Tanja Meyle erhielt die Verdienstnadel in Bronze, Wolfgang Schön in Silber und Inge Theilacker für 25 Jahre in Gold. Die höchste Ehrung, die die TSG neben der Ehrenmitgliedschaft vergibt, der Ehrenpokal, ging an Dr. Matthias Müller. Bereits als Jugendlicher war er erfolgreicher Skirennläufer. Ab 1992 war er als DSV-Skilehrer und Jugendleiter der Skiabteilung tätig. 1998 übernahm er die Leitung der Skiabteilung, der er bis heute vorsteht.

Der Vorsitzende Wolfgang Schön berichtete, dass die Mitgliederzahl stabil geblieben sei. Die TSG hat in 13 Abteilungen 2551 Mitglieder, davon 951 aktive Jugendliche. Zurückführen lasse sich das auf die hervorragende Jugendarbeit, die auch durch die Unterstützung der Stadt möglich sei.

Oberbürgermeister Bernhard Ilg ließ keinen Zweifel daran, dass die 95 000 Euro, mit denen die Stadt die TSG jährlich unterstütze, gut angelegt seien. „Die TSG ist zwar nur der zweitgrößte Verein in der Stadt, aber in Sachen Jugendarbeit Spitze“, lobte Ilg die Bemühungen. Er geht davon aus, dass die Turn- und Festhalle zum nächsten Schuljahr wieder bezogen werden kann.

Nicht zuletzt durch die kommunale Finanzspritze ist die TSG finanziell gut aufgestellt. Zwar hat sie Schulden, die von einem Darlehen für die Gestaltung des Sportparks auf dem Moldenberg herrühren. 2017 gelang es aber, die Schulden um 60 000 auf 208 000 Euro zu reduzieren. Größter Aktivposten sind die Mitgliederbeiträge, die sich im abgeschlossenen Jahr auf rund 116 000 Euro beliefen.

Gerhard Hirsch als Kassenwart und Sissi Wolf als Pressereferentin wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als Nachfolger von Jochen Bölke-Würth, der das Amt des Technischen Leiters übernimmt, wurde Kevin McLaughlan zum Jugendleiter gewählt. Dieter Bader wurden zum Jugendkassierer gewählt. Verabschiedet wurde Rechtsbeistand Andreas Schmid. Nach einem Nachfolger für das Amt des Vereinsjuristen wird noch gesucht.