Die Schnaitheimer Fußballer in der TSG feierten ihr 100-jähriges Bestehen. Emotionaler Höhepunkt war die Präsentation der Jahrhundertelf samt Trainer und Schiedsrichter.

Ein großer Festabend zum 100-jährigen Bestehen der Fußballabteilung der TSG Schnaitheim fand am Donnerstag im großen Festzelt auf dem Schnaitheimer Moldenberg statt. Über 300 aktive und ehemalige Fußballer und Freunde der Abteilung, darunter Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter, erlebten ein buntes Programm mit Redebeiträgen, Ehrungen und einem humorigen Rückblick auf 100 Jahre Schnaitheimer Fußballgeschichte inklusive Kür der Jahrhundertelf.

Bewegte Geschichte in Reimen

Es war der emotionale Höhepunkt des Abends: Steffen Westhäuser und Michael Pfitzer schauten als Nikolaus und Knecht Ruprecht in Reimform zurück auf die bewegte Geschichte der drittgrößten Abteilung der TSG Schnaitheim. In lustigen Versen wurde auf die verschiedenen Epochen eingegangen.

Dass gerade das vorweihnachtliche Gespann Nikolaus und Knecht Ruprecht im Sommer auftraten, liegt daran, dass Westhäuser seit mehr als 30 Jahren diese Rolle an den Weihnachtsfeiern der Fußballer einnimmt und dort das Jahresgeschehen als Gedicht zusammenfasst. Als feste Institution ist der Nikolausauftritt damit Teil der TSG-Kicker-Tradition.

Zum Abschluss wurde die Jahrhundertelf einzeln vorgestellt und auf die Bühne gerufen. In den Monaten zuvor hatte es Abstimmungen per Facebook und der Stadionzeitung der TSG-Kicker gegeben, um die wichtigsten Spieler der letzten 100 Jahre zu ermitteln.

Trainer und Schiedsrichter

Mit Ralf Polzer wurde zudem der Trainer des Jahrhunderts gewählt und mit Heinz Schebesta, Werner Klobasa und Dieter Mühlberger das Schiedsrichtergespann des Jahrhunderts geehrt.

Begonnen hatte der Abend mit der Begrüßungsrede von Abteilungsleiter Horst Buck, der sich über den guten Besuch im Festzelt freute und die Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft begrüßte. Weitere Redebeiträge leisteten Matthias Heisler, Geschäftsbereichsleiter Familie, Sport und Kultur der Stadt Heidenheim, in Vertretung von Oberbürgermeister Bernhard Ilg, Thomas Hessenauer, Vorstandsmitglied des Sponsors Kreissparkasse Heidenheim, der TSG-Gesamtvereinsvorsitzende Wolfgang Schön sowie als Vertreter des Württembergischen Fußballverbands (WFV) Rainer Domberg, der gemeinsam mit dem Bezirksvorsitzenden Jens Schuller zehn Fußballfunktionäre mit Ehrennadeln in Silber und Bronze auszeichnete.

Ehemalige Spieler und Betreuer

Die gut gelaunten und bestens vorbereiteten Moderatoren Michael Pfitzer und Brian Günther führten durch das Programm und ließen sich auch nicht vom zwischenzeitlichen Gewitter auf dem Moldenberg aus der Ruhe bringen.

Gleich am Eingangsbereich hatten die Organisatoren eine kleine Ausstellung aufgebaut mit Bildern, Artikeln und Exponaten aus 100 Jahren Fußball in Schnaitheim. Eingeladen waren alle ehemaligen Spieler und Betreuer der TSG Schnaitheim sowie Freunde und Gönner der Abteilung. Viele der Anwesenden hatten einander jahrzehntelang nicht gesehen, so dass es ein sehr schöner Abend mit vielen Erinnerungen und Anekdoten wurde. Um das leibliche Wohl der Fußballer und deren Gäste sorgte sich die Handballabteilung der TSG Schnaitheim, damit sich die Gastgeber voll und ganz auf das Feiern konzentrieren konnten.