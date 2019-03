Heidenheim Neues Wohngebiet im Haintal: Jetzt sind die Bürger dran

Heidenheim / pm

Die Stadt Heidenheim stellt am 11. März stellt neues Wohnen im Haintal vor.

Die Stadt entwickelt im Haintal ein neues Wohngebiet, das sich von den bisher üblichen Wohngebieten in mehrfacher Hinsicht unterscheiden wird. Erläutert wird das bei einer Infoveranstaltung für Bürger auf Einladung von OB Bernhard Ilg am Montag, 11. März, um 19 Uhr im Emil-Ortlieb-Saal des Rathauses.

Gemeinsam mit privaten Bauherren, Investoren und Architekten werden im Wettbewerb die besten Lösungen für dieses neue Stück Heidenheim gesucht.

Diese Methode habe sich in anderen Städten bereits bewährt. Ziel sei es, im Haintal Häuser und Wohnungen in einer Mischung zu bauen, in der möglichst viele ihren Wohnwunsch verwirklichen könnten: jung und alt, Familien, Wohngemeinschaften und Singles, Eigentümer und Mieter.

Nach der Vorstellung des städtebaulichen Konzepts erläutern Thomas Gauggel und Matthias Gütschow die geplante Vorgehensweise. Die beiden Experten wurden von der Stadt mit der Steuerung und Betreuung des Verfahrens beauftragt.