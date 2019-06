Gunnar Kunz präsentierte in der Stadtbibliothek den sechsten Band seiner Krimi-Reihe, die in der Zeit der Weimarer Republik spielt.

Krimis erleben ja eine wahre Blütezeit – auf allen Kanälen, zu allen Tageszeiten sind sie anzutreffen, Büchertische sind beladen mit ihnen. In dieser Fülle herauszuragen, ist also ein recht schwieriges Unterfangen. Schriftsteller Gunnar Kunz ist dies damit geglückt, dass er die Morde in der Zeit der Weimarer Republik ansiedelt. In der Heidenheimer Stadtbibliothek stellte er am Dienstagabend seinen sechsten Band „Schwarze Reichswehr“ vor.

Vor den rund 20 Zuhörern tat sich also jene historische Kulisse auf, die letztlich zu den Nationalsozialisten geführt, sie möglich gemacht hat. Während Kunz‘ Kommissar Gregor Lilienthal einen Mord aufzuklären hat, der so noch in vielen anderen Epochen auch stattfinden könnte, begegnet er einem Mann namens Horst Wessel, der darüber nachdenkt, ein Lied zu schreiben, das die Stimmung des Parteitags der Nationalsozialisten transportiert: „Irgendwas mit Fahne …“.

Viele historische Details

Er trifft auf einen Joseph Goebbels, der das soeben aufgehobene Redeverbot in Plakataufschriften wie „Vom Polizeipräsidenten genehmigt“ umzumünzen weiß und auf die Frage, warum er, der ehemalige Sozialdemokrat, so angetan sei von den Nationalsozialisten, antwortet: „Hitler hat Witz, Geist und Leidenschaft“. Das ist im übrigen ein Originalzitat: Gunnar Kunz hat sich tief in die Recherchearbeit gestürzt, um mit möglichst vielen Details aufwarten zu können.

Ein Geschichtsbuch ist „Schwarze Reichswehr“ aber dennoch in keinster Weise: Spannung und Unterhaltung stecken ebenso drin wie viele historische Details, die den Alltag jener Zeit quasi beiläufig mitliefern, ohne belehrend zu wirken. Gunnar Kunz, der viele Jahre als Theaterregisseur gearbeitet hat, versteht es glänzend, fesselnde Dialoge und Szenen nicht nur zu schreiben, sondern auch köstlich zu lesen, so dass zu keinem Zeitpunkt Langeweile aufkommt. Im Gegenteil.

Freilich sind seine Schilderungen nicht nur unterhaltsam: Straßenkämpfe, Hunger und insbesondere die in einer Rückblende geschilderte Behandlung von „Kriegszitterern“, jenen Soldaten, die vor der Front des Ersten Weltkriegs aus Furcht die Flucht in die Krankheit antreten, ist geradezu unerträglich. „Es gibt Bücher, in denen diese Therapieform genau beschrieben wird“, entgegnet Gunnar Kunz der skeptischen Frage, ob er damit nicht etwas übertrieben habe.

Gunnar Kunz liegt mit der Wahl der Historie zwar nach „Babylon Berlin“ im Trend, legt aber Wert auf die Feststellung, dass er bereits sein Werk zwei Jahre vor der Serie veröffentlicht hat – und dabei auf nicht allzu großes Interesse bei den Verlagen gestoßen ist: „Weimarer Republik – das interessiert doch keinen“, wurde ihm häufig entgegengehalten. „Man weiß zu wenig über diese Zeit“, ist die Erklärung des Autors für diese seinerzeitige Haltung.

Trügerisches Flackern

Dr. Julia Frank von der Reinhold-Maier-Stiftung, die diesen Abend veranstaltete, gab vor der Lesung einen Abriss in den Verlauf der Weimarer Republik, der mit Reparationszahlungen, Ruhrkampf und einer ungewohnten und instabilen Demokratie zeigte, dass die Zwanziger keinesfalls für alle golden waren: „Die meisten Menschen haben einfach zehn Jahre lang gehungert“, so der Kommentar von Gunnar Kunz.

Was fasziniert ihn an dieser Zeit? „Einmal dass wenig darüber bekannt ist“, so der Schriftsteller aus Berlin, „und zum anderen das Moderne an dieser Zeit: Verkrustungen aus der Kaiserzeit lösen sich, technisch und sozial sind viele Entwicklungen möglich“.

So viel verriet Kunz an diesem Abend. Den Mörder allerdings verriet er nicht. Das wird man nachlesen müssen und dabei unweigerlich darauf stoßen, dass das schöne Schillern, mit dem die damalige Zeit so gerne verbunden wird, nur ein trügerisches Flackern an der Oberfläche war.