„Shosholoza“ ist das erste Konzert der Opernfestspiele 2019.

Die Jazzgala mit der SWR Big Band eröffnet den Konzertreigen der Opernfestspiele. Unter dem Titel „Shosholoza“ und mit dem Sound Südafrikas hebt sich am Freitag, 31. Mai, ab 20 Uhr im Rittersaal auf dem Schlossberg der Vorhang. Die SWR Big Band und ihr Leiter Markus Lindgren werden zusammen mit Stargast Themba Mkhize aus Johannesburg und anderen südafrikanischen Künstlern Songs vom afrikanischen Kontinent in einem Bigband-Gewand präsentieren.

Das „Shosholoza“-Projekt führt die SWR Big Band mit Musikern aus Südafrika zusammen: Den Sound ihrer Heimat bringen der A-Capella-Chor „Complete“, die Sängerinnen Siya Makuzeni und Hlulani Hlangwani und Perkussionist Jürgen Schuld mit seinen afrikanischen Trommeln auf die Bühne. Im Mittelpunkt aber steht Themba Mkhize. Der mehrfach international ausgezeichnete Pianist, Produzent und Komponist, der als musikalischer Direktor auch für Ikonen der afrikanischen Musik wie Hugh Masekela und Miriam Makeba gearbeitet hat, zählt zu den renommiertesten und vielseitigsten Musikern seines Landes. Mkhizes Musik ist nicht nur geprägt von der Wärme des sonnigen Südafrikas, sie zeigt auch das Verständnis ihres Schöpfers für den Jazz.

Bei dieser europäisch-afrikanischen Begegnung darf natürlich der größte Hit nicht fehlen, den die westliche Welt vom afrikanischen Kontinent im Ohr hat: „Pata Pata“, in den 60er-Jahren durch Miriam „Mama“ Makeba berühmt geworden, wird den Rittersaal der Burg Hellenstein zum Kochen bringen. Das Zuluwort „Shosholoza“ bedeutet „vorwärts, mutig voran“ und ist der Name des Zuges, der früher die Minenarbeiter aus allen Teilen des Landes nach Johannesburg brachte. Auf der Jazzgala kommt „Shosholoza“ im Arrangement von Rainer Tempel als die kraftvolle, heimliche Nationalhymne Südafrikas daher. Je nach Witterung kann das Konzert in das Congress-Centrum verlegt werden. Karten gibt es im Ticketshop der Heidenheimer Zeitung.