Die Reihe „Jazzfrühstück“ auf dem Schlossberg wurde mit dem „Maik-Krahl-Quartett“ eröffnet.

Die Reihe „Jazzfrühstück“ erfreut sich schon seit vier Jahren wachsender Beliebtheit. Den diesjährigen Auftakt lieferte das „Maik-Krahl-Quartett“. Die vier Wahl-Kölner freuten sich ebenso über das herrliche Wetter und die legere Atmosphäre am Sonntagvormittag im Brunnengarten auf Schloss Hellenstein wie die 80 Besucher.

Constantin Krahmer zauberte auf dem Fender-Rhodes sonore Harmonien wie lässige Strides hervor und Oliver Lutz zeigte brillante Linien auf seinem Bass. Seine Soli entstanden mit atemberaubender Grifftechnik. Leif Berger an den Drums bot eine breite Palette von Klängen; von leichtem Rascheln bis zu ausdrucksstarken Eruptionen.

Maik Krahl konnte sich auf seine Truppe verlassen. Dies ermöglichte ihm die Freiheiten, die er sich mit Noblesse in jedem Ton seiner Trompete gönnte. Weitgehend Eigenkompositionen gab es zu hören, zwischen experimentell und traditionell. Manches erinnerte an Chet Baker oder Gillespie bei den mit Spannung aufgebauten Linien, etwa bei „June 18th or The Dream to Fly“. Seine „Distortions“ klangen als ironisch wirkende Verzerrungen und kontrastierten zu den melodiösen Läufen, wie etwa bei „At First Sight“.

Mit viel Liebe zum Detail

Maik Krahls präziser Ansatz, seine Liebe zum Detail bei jeder Figur, die wohlgeordneten Strukturen seiner Kompositionen ließen ihm aber genügend Spielraum für improvisatorisch wirkende, pittoreske Klänge. Ob langsame, verhaltene Töne mit bewegenden Hell-/Dunkel-Kontrasten oder klangmalerische Elemente, rhythmisch markante Linien etwa bei „Tangent to Tango“ – sein unprätentiös gestaltetes Spiel waren einfach nur ein Genuss.

Richtig fetzig wurde es bei „Little Walnut Dance“. Da ließ er die harten Früchte mit Obertönen fröhlich kullern und tanzen. Krahls sensibler wie knackiger Sound, dazu die Farbe und Kontur in seinem Spiel zeigten, dass er einer der Großen seines Fachs ist, der das Hin und Her zwischen uriger Kraft und filigranen Momenten gekonnt zu dosieren weiß. Eine Zeitlang hat Krahl in der Via Metauro in Rom gelebt – die quirligen Töne ließen die lebhafte Atmosphäre dieser Straße mitten in Rom nacherleben.

Die Vielseitigkeit seiner Ausdrucksformen – mal Bebop, mal Cool – und Krahls mal luftiges, mal von Fortestößen geprägtes und von Fender und Schlagzeug kongenial begleitetes Spiel hielt die Spannung aufrecht bis zum Schluss, als er noch ein Stück aus seiner neuen CD „Decidophobia“ vorstellte. Und um Schwierigkeiten, eine Entscheidung zu treffen, ging es bei den rasanten wie bisweilen dissonanten Partien – der Entschluss, das erste Jazzfrühstück der Saison mit solchen Könnern zu besuchen, verlangte jedoch keine „Phobie“.