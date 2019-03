Auch die 21. Auflage des Jazz-Workshops am Werkgymnasium war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung.

Heidenheim. Auch die 21. Auflage des Jazz-Workshops am Werkgymnasium war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Beim Abschlusskonzert begeisterten die jungen Musiker aus dem Margarete-Steiff-Gymnasium, dem Hellenstein-Gymnasium, Max-Planck-Gymnasium und des Werkgymnasium die Zuhörer mit einem abwechslungsreichen Repertoire.

Davor hatten die Schüler mit ihren Dozenten, die sich am Abend zuvor auch in der alten DH konzertant betätigt hatten (siehe hierzu den Bericht „Jazz mit chirurgischer Präzision“) in fünf Combos eifrig und intensiv geprobt . Der Organisator und Musiklehrer Joachim Kocsis engagierte unter anderem die ehemaligen Schüler des Werkgymnasiums Andreas Schmid und Jan Jäger als Dozenten. Sie selbst sind in der Heidenheimer Jazz-Szene groß geworden und gaben nun ihr Wissen an die Nachwuchsmusiker weiter.

Gemeinsam mit seiner Combo führte Andreas Schmid beim Abschlusskonzert „Softly as in a morning sunrise“ von Sigmund Romberg und den Titel „Song for Bilbao“ von Pat Metheny auf. Auch Jan Jäger gab seine Begeisterung für den Jazz an seine Workshopteilnehmer weiter: Mit seinem ausgewählten Titel von Herbie Hancock „Watermelon Man“ gab er die perfekte Improvisationsgrundlage für die Musiker. Er ermutigte auch die jungen Schülerinnen und Schüler sich an ihre ersten Improvisationen zu wagen.

Unter den Dozenten waren zudem Martin Sörös, der das selbst komponierte Stück „Take the 2nd way“ und „Summertime“ von Gershwin mit seinen Teilnehmern einstudierte. Die vierte Combo wurde von Markus Ambrosi geleitet und spielte das Stück „Gonna Fly Now“ aus dem Film Rocky und „Sometimes“ von Sebastian Jäger.

Beim 21. Workshop stand Percussion im Vordergrund. Prof. Tomás Peréz brachte den Schülerinnen und Schülern Grundlagen der Percussion bei. Seine Combo führte die Stücke „Sabor“, von Joe Donato und „Afro Blue“ von Mango Santamaría auf. Zum Schluss beeindruckte die „Elefantenbigband“ mit den gemeinsamen Stücken „Caravan“ und dem Gesangsstück „A day in the life of a fool“, gesungen von Yamur Tanriverdi. Auch das Publikum wurde beim Abschlusskonzert mit einbezogen. Bei dem Stück “Guantanamera” durfte kräftig mitgesungen werden. Andrea Stickel