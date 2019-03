Das „J.A.M. Cartel“ bot bevorzugt Latin, handhabte aber auch leicht Rockiges gut.

Einige Jazz-Workshop-Teilnehmer waren unter den 130 Besuchern in der alten DH, um dem Konzert ihrer Dozenten zu lauschen. Diese schwitzten allenfalls wegen ihres enorm anstrengenden Engagements auf der Bühne und nicht, weil sie unter kritischer Beobachtung standen.

Das „J.A.M. Cartel“ nennt sich nach den Initialen von Jan Jäger, Posaune, Andreas Schmid, Bass und Martin Sörös, Klavier, und diese boten zusammen mit Markus Ehrlich, Saxophon, Markus Ambrosi, Schlagzeug und Tomás Peréz, Percussion, ein brillantes Konzert vorwiegend im Latin-Bereich, aber auch mit phantastischen Ausflügen ins leicht Rockige und oft aus eigener Feder.

Martin Sörös, der auch für eine humorvolle Moderation sorgte, bot bei „Tanga“ ein temperamentvolles Spiel, ohne auf Eleganz und Feingliedrigkeit im Anschlag zu verzichten. Jan Jäger erfreute mit kräftigen Posaunenlinien und filigranen Figuren mit sauberer Artikulation und reinem Ton.

„Very Good“ erklang als farbenreiches, ruhiges Stück von Andreas Schmid mit wohldosierten melodiebewussten Linien. Jan Jäger handhabte den Zug mit fast chirurgischer Präzision, und die markanten Saxophonlinien von Markus Ehrlich hatten etwas Magisches. Glänzend kamen dazu die Tempowechsel und dynamische Feinheiten von Martin Sörös auf dem Piano.

Der „Manbo influenciado“ kam als farbiges, Latin-Stück mit rockigem Einschlag, und Tomás Peréz entlockte seinem mächtigen Instrumentarium druckvolle wie lässige Figuren. Seine dezenten perkussiven Einwürfe bestimmten eher unauffällig, aber wirksam das Geschehen des Abends, ebenso wie das Schlagzeug von Markus Ambrosi, der bei „Mercy, Mercy, Mercy“ des Altmeisters Joe Zawinul Temperament und Können mit den Schlegeln zeigte. Die leicht swingenden Saxophonlinien von Markus Ehrlich hatten Farbe und Kontur und der druckvoll gehandhabte Bass von Andreas Schmid beeindruckte nicht nur hier.

Temperamentvoll lieferte er das rhythmische Gerüst zu den rasanten Sechzehntelläufen von Martin Sörös und den leidenschaftlichen Posaunenlinien von Jan Jäger bei „Mambo Inn“ von Tomás Peréz. Einen kurzen Ausflug in den Bebop gab es mit einem zauberhaft gespielten „Manteca“ von Dizzi Gillespie. Natürlich durfte ein Stück von „Erpfenbrass“ schon wegen Jan Jägers verwandtschaftlicher Verbundenheit zu dieser Truppe nicht fehlen.

„Itsi bitsi“ mit melodischen Bassfiguren am Anfang erwies sich als rockig angehauchter Hit mit quirligen Saxophonfiguren von Markus Ehrlich. Intensität und Leidenschaft zeichnete das Posaunenspiel von Jäger aus und so arbeitete das ganze „Cartel“. Lässige Posaunen und Schlagzeug-Dialoge, dazu die richtig „vollfette“ Percussion von Tomás Peréz machten aus „Have fun“ von Martin Sörös das Motto dieses Abends, reich an farbigen Melodien und einem durchweg stimmigen Zusammenspiel, das aber Raum genug für jeden Mitwirkenden bot, seine individuelle Stärke in das Geschehen mit einzubringen.

Die Zugabe mit einem pointiert und fetzig gespielten Solo von Markus Ehrlich kam voll Energie und Power. Kaum zu glauben, dass die sechs Dozenten schon zu früher Stunde bei der Arbeit mit ihren Schülern waren, deren Beifall als Belohnung besonders herzlich ausfiel. Dem „J.A.M. Cartel“ hat es sichtlich Spaß gemacht, sein Können zusätzlich einem größeren Publikum zu bieten. Begeistert waren alle.