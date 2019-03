Heidenheim Ist Spielsucht im Landkreis besonders ausgeprägt?

Heidenheim / Karin Fuchs

Kreisräte fordern von Suchtberater Peter Barth, über die Auffälligkeiten im Landkreis aufzuklären. Das Ziel: Dort eingreifen, wo es brennt.

Dass Suchtprävention im Alltag präsent sein muss, um zu wirken, dieses Leitmotiv seiner Arbeit stellte Suchtberater Peter Barth den Mitgliedern des Bildungs- und Sozialausschusses des Kreistags vor. „Wir wollen nicht einmal viel Wind machen und dann wieder verschwinden.“ Er stellte dabei nicht nur die verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerke und Aktionen vor, mit denen vor allem jungen Menschen vor dem Weg in die Sucht geschützt werden sollen. Er präsentierte zudem bundesweite Zahlen, um die Dimension der Sucht in unserer Gesellschaft deutlich zu machen. Legale Drogen wie Alkohol oder Tabak spielen dabei eine wesentliche Rolle. Aber auch die Zahl der Internetsüchtigen steigt demnach an.

Zahlen sollen Hinweis auf Suchtproblematik geben

Doch wie sieht es im Landkreis aus? Welche Süchte sind hier besonders ausgeprägt? „Wenn wir Details wüssten, könnten wir Schwerpunkte in der Suchtprävention setzen“, sagte CDU-Kreisrat Dr. Stephan Bauer und fand in seiner Nachfrage zahlreiche Unterstützer. Gemutmaßt wurde, dass die Spielsucht eine größere Rolle als anderswo spielen könnte. Wolfgang Bernhard (CDU): „Ich nehme aus meiner beruflichen Tätigkeit mit, dass Glücksspiel im Landkreis ein Problem ist.“ Bernhard ist Sparkassenbetriebswirt.

In der Suchtberatungsstelle ist eine Zunahme von Spielsucht laut Frank Rosenkranz vom Diakonischen Werk noch nicht aufgeschlagen. Er gab zu Bedenken, dass Gemeinden und auch Kneipen an Spielgeräten verdienten und deshalb andere Interessen hätten, als die Sucht zu bekämpfen. Um in der vom Landkreis finanzierten Suchtberatung auf Trends reagieren zu können, wurde Suchtberater Barth gebeten, Zahlen zur Sucht im Landkreis vorzulegen.