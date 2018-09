Heidenheim Aquarena: Ab Montag neue Sauna in Betrieb

Aquarena: Ab Montag neue Sauna in Betrieb

Heidenheim / pm

Am Montag wird nach einem Jahr Umbauzeit die renovierte Sauna in der Heidenheimer Aquarena eröffnet. Neu sind eine Sole-Inhalation und ein Ruhebereich mit Infrarotwärme.

Eine weitere Phase der Aquarena-Modernisierung ist abgeschlossen. Ab Montag ist der alte Saunabereich wieder geöffnet, komplett umgebaut und renoviert.

Nach der Eröffnung der neuen Panoramasauna im Dezember 2017 wurde die Bestandssauna grundlegend modernisiert. Kernelemente des Umbaus waren die Erneuerung aller Saunakabinen sowie die Erneuerung des Dampfbads. Darüber hinaus wurden der Sanitär-WC-Bereich neu gestaltet sowie die Fliesen, der Anstrich und die technische Installationen erneuert. Die neue Saunalandschaft greift regionale Themen in ihren Dekorationselementen auf.

Kräuterhäusle und Köhlersauna

Im „Kräuterhäusle herrschen 60 Grad, Hingucker ist ein Kupferkessel. Rustikal in dunklem Holz gehalten ist die Köhlersauna mit Temperaturen bis zu 100 Grad. Das Dampfbad ist 45 bis 50 Grad warm und hat bis zu 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Zudem stehen im Ruhebereich Infrarotsitze zur Verfügung. Anders als bei Saunen erwärmen diese den Körper nicht über heiße Raumluft, sondern über Infrarotstrahlung.

Neu in der Saunalandschaft ist der sogenannte Salzraum: ein Soleinhalationsraum mit Ruhebank. Das Inhalieren von Sole eigne sich zur Vorbeugung von Atemwegsinfekten, heißt es in der Pressemitteilung. Ergänzt wird das Wellness-Angebot durch Massagen, die in Kooperation mit Iatros angeboten werden.

„Wir haben unser Ziel voll erreicht“, so Viktoria Liske, Pressesprecherin der Stadtwerke Heidenheim AG – Unternehmensgruppe (Stadtwerke AG). Mit der Erneuerung der Bestandssaunalandschaft werde das Wellness- und Wohlfühlangebot abgerundet. Der Umbau erfolgte bei laufendem Betrieb. Die Saunagäste konnten die Panoramasauna über einen provisorischen Zugang erreichen.

Neue Umkleideräume kommen im nächsten Jahr

Im kommenden Jahr 2019 hat die Stadtwerke AG die Renovierung des Durchgangs von der Schwimmhalle in die Saunalandschaft sowie die Schaffung neuer Umkleideräume für den Wellness-Bereich vorgesehen.

Für die Modernisierung des alten Saunabereich in diesem Jahr investierte die Stadtwerke AG nach eigenen Angaben insgesamt rund 800 000 Euro.

6,1 Millionen Euro insgesamt investiert

Im Geschäftsjahr 2017 wurden bereits rund 790 000 Euro investiert, im Jahr 2016 750 000 Euro, im Jahr 2015 rund 1,81 Millionen Euro und im Jahr 2014 1,94 Millionen. Damit wurde das Bad sukzessive modernisiert. Unterm Strich investierte die Stadtwerke AG somit rund 6,1 Millionen Euro in den Erhalt und den Ausbau von Heidenheims Freizeitbad mit Wellnessbereich.

Im Geschäftsjahr 2017 haben insgesamt rund 244 200 Badegäste – davon circa 25.000 Saunagäste die Aquarena besucht.