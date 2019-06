Ulrike Zeitler leitet die HSB-Abteilung „Kinder in Bewegung“. Sie spricht über das Programm „Respect together“ und darüber, wie wichtig es für die Integration von Jugendlichen ist.

Am kommenden Samstag findet das Jugendfußballturnier des Projekts „Respect together“ beim Skaterpark statt. Beginn ist um 11 Uhr.

Seit drei Jahren läuft das Programm und motiviert Jugendliche mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge für Sport. Diese kennen oft nicht die Sportangebote, die ihr neuer Wohnort zu bieten hat. Ulrike Zeitler, Leiterin der Abteilung „Kinder in Bewegung“ beim HSB, spricht im Interview über die Entstehung und die Ziele des Projekts.

Seit 23 Jahren gibt es die Abteilung Kinder in Bewegung beim HSB. Wann wurde das Projekt „Respect together“ gegründet?

Ulrike Zeitler: Im Jahr 2016. Die Stadt Heidenheim hat damals Fördermittel vom Bund bekommen. Das Projekt lief vorher unter dem Namen „Respekt“. Dass es zunächst in der Abteilung „Kinder in Bewegung“ gelandet ist, lag an Klaus Hensolt, der damals die Abteilung leitete. Er hat auch den Projektantrag gestellt.

Wie liefen denn die letzten drei Jahre des Projekts?

Es kommt sehr gut bei den Jugendlichen an. Wir machen ihnen niederschwellige Sportangebote. Vier Trainer sind im Projekt tätig, unter anderem Eduard und Juri Marker. Die sieht man oft am ZOH oder anderen Orten, wo sich Jugendliche aufhalten. Sie gehen auf die jungen Menschen zu und fragen sie, ob sie Lust haben, Sport zu machen. Man kann über Sport Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen sehr gut integrieren.

Seit wann sind Sie beim Projekt?

Seit Anfang 2016. Wir hatten zunächst eine Testphase. Nach zwei Jahren liefen aber die Fördermittel des Bundes aus. Ich fand das sehr schade: Wir hatten den Kontakt zu den Jugendlichen, wir hatten die Übungsleiter.

Wie ging es dann weiter?

Ich wollte einfach, dass das Projekt weiterläuft, die Hanns-Voith-Stiftung sagte uns direkt Unterstützung zu. Das Bundesprogramm „Integration durch Sport“ des DOSB beteiligte sich auch. Außerdem bestehen verschiedene Kooperationen. Wir müssen jedes Jahr schauen, dass wir den Jugendlichen das Angebot weiter bieten können.

Kann jeder am Turnier kommende Woche teilnehmen?

Die Teams stehen im Endeffekt schon durch die wöchentlichen Trainingseinheiten fest. Da wird dann nicht mehr durchgemischt. So wie sie trainiert haben, so treten sie dann auch gegeneinander an.

Letztes Jahr waren 80 Jugendliche in 10 Teams dabei. Werden für dieses Jahr mehr Anmeldungen erwartet?

Wir haben dieses Jahr leider etwas weniger Anmeldungen. Es gibt eine Konkurrenzveranstaltung, aber dennoch gehen wir von ungefähr 70 Teilnehmern aus, die in Sechserteams gegeneinander antreten.

Was ist das Besondere an „Respect together“?

Jugendliche, Flüchtlinge beispielsweise, wollen nicht direkt einen Mitgliedsantrag ausfüllen. Sobald da „Kontonummer“ steht und man auch noch eine Bankeinzugsermächtigung erteilen muss schrecken viele zurück. Sie wissen vielleicht noch nicht, was genau ein Verein ist. Und trauen sich dann nicht, zu uns zu kommen. Im Projekt bieten wir den Sport kostenlos und ohne Anmeldung an.

Gab es denn seit 2016 dennoch Jugendliche aus dem Projekt, die dann dem HSB beigetreten sind?

Ja, es sind schon viele beigetreten. Im Projekt bauen sie Vertrauen zu den Trainern auf und haben Spaß am Sport. Über die Beziehung zu den Trainern ergibt sich dann immer wieder die Möglichkeit, ihnen weitere Hilfsangebote zu machen, wie zum Beispiel Sprachförderung oder Hilfe bei der Ausbildungs- und Praktikumssuche.

Betreuen Sie nur Jugendliche mit Migrationshintergrund?

Wir arbeiten das ganze Jahr mit den Jugendlichen, die 13 bis 25 Jahre alt sind, und unterscheiden da nicht. Es sind alle willkommen und alle dürfen mitmachen. Es ist dann immer eine Mischung.

Nehmen nur Jungs teil oder spielen auch Mädels mit?

Wir haben ganz vereinzelt Mädels, die mitspielen, aber die sind hier aufgewachsen. Das ist ein Punkt, den wir weiterentwickeln werden. Wir wollen auch Mädchen erreichen. Und aus diesem Grund haben wir jetzt ein neues Projekt mit am Start, das „Sambo macht Samba“ heißt. In diesem Projekt können sich Mädchen wöchentlich zum Tanzen treffen.

Verbindet Sport junge Menschen?

Auf jeden Fall. Gerade beim Fußball, aber auch allgemein im Sport sind die Regeln den meisten bekannt. Wir wollten im Projekt eigentlich mit Basketball oder Judo anfangen, das war dann aber schon zu speziell. Wir haben außerdem gemerkt, dass die meisten Jugendlichen lieber Fußball spielen wollen. Die Regeln dafür kennt jeder und dadurch funktioniert das gemeinsame Sporttreiben sehr gut.

Das Projekt wird auch durch Spenden finanziert. Über das HZ-Spendenportal „Unsere Hilfe zählt“ kann man es unterstützen:

