Am Freitag, 22. März, ist Weltwasertag. In Heidenheim sind die Stadtwerke großer Wasserlieferant.

Am Freitag, 22. März, ist Weltwasertag. An diesem Tag, welcher bereits 1992 auf der Vollversammlung der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro ins Leben gerufen wurde, soll die Bedeutung von Wasser als Lebensmittel Nr.1 in das öffentliche Bewusstsein gerufen werden.

In Heidenheim sind die Stadtwerke großer Wasserlieferant. Rund 12 000 Haushalte sind im Versorgungsgebiet an das Wassernetz der Stadtwerke AG angeschlossen. Dabei ist das Leitungsnetz über die Jahre auf eine Größe von rund 410 Kilometer angewachsen.

In Summe liefert die Stadtwerke AG an ihre Haushalts-, Gewerbe- und Industriekunden jährlich rund drei Milliarden Liter Trinkwasser.

Das älteste Pumpwerk der Stadtwerke versorgt seit 1885 die Stadt mit Trinkwasser. Insgesamt betreibt die Stadtwerke AG drei Pumpwerke: „Siebter Fuß“ in Aufhausen, „Schmittenberg“ in Heidenheim und die „Goldquelle“ in Mergelstetten.

Das Trinkwasser wird aus einer Tiefe von bis zu 150 Metern aus dem Karstgrund in das Trinkwasserrohrnetz befördert. Das Grundwasser entsteht aus Niederschlägen, die im Boden versickern. Beim Durchfließen der verschiedenen Erdschichten wird es auf natürliche Weise gefilter.