Frauentag Internationaler Frauentag: Diese Aktionen gibt’s im Kreis

Heidenheim / pm

Im Kreis Heidenheim gibt es zahlreiche Aktionen.

Am Internationalen Frauentag am 8. März machen Frauen in vielen Ländern auf die noch immer ausstehende Gleichstellung in politischer, sozialer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht aufmerksam. In Berlin wurde der 8. März vor wenigen Wochen sogar zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Auch im Landkreis gibt es Aktionen und Veranstaltungen.

Am Donnerstag, 7. März, findet von 9 bis 11 Uhr das faire Frühstück im Haus der evangelischen Kirche, Bahnhofstraße 33, statt. Veranstalter sind das Haus der Familie, der Verein Partnerschaft 3. Welt sowie die Evangelische und Katholische Erwachsenenbildung. In diesem Jahr stellt Dr. Rainer Putz aus Freiburg Kosmetika vor, die aus Wildsammlungen und kleinen Hausgärten des brasilianischen Bundesstaates Rondonia stammen und mit denen der Regenwald in dieser Region vor der Zerstörung geschützt wird.

Am Freitag, 8. März, laden die Arbeitskreise „Wir-Gefühl“ und „Servicestandort“ der Zukunftsoffensive Königsbronn von 15 bis 18 Uhr zu einem Frauenkaffee in die Hammerschmiede nach Königsbronn ein.

Vortrag im Werkgymnasium

Am Samstag, 9. März, feiern die DGB-Frauen ihren traditionellen Frauentag ab 14.30 Uhr in der Kulturmulde des Werkgymnasiums. Zum diesjährigen Thema „Wir verändern“ referiert Julia Friedrich, Geschäftsführerin DGB-Bezirk Baden-Württemberg. Die Feier wird musikalisch umrahmt von Dieter & Dieter und gewohnt gute Unterhaltung kommt vom DGB-Frauenteam Heidenheim.

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung bei den jeweiligen Veranstaltern erforderlich. Weitere Informationen und die Kontaktdaten der Ansprechpersonen sind bei der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Susanne Dandl, unter Tel. 07321.321-2559 erhältlich. pm