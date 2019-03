Heidenheim Integration: Immer mehr Flüchtlinge finden Arbeit

Heidenheim / Karin Fuchs

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Asylbewerber hat sich zwar innerhalb von zwei Jahren vervierfacht. Dennoch bezieht weiterhin ein Großteil Hartz IV.

Immer mehr Geflüchtete haben ein Job. Im Oktober 2018 hatten bereits 35 Prozent der seit 2015 hier Angekommenen eine Arbeit. 2017 waren dies nur rund 20 Prozent. Das sind bundesweite Zahlen aus einer Studie, die die Bundesagentur für Arbeit, das Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und das Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Ende Januar präsentierte.

Dass immer mehr Flüchtlinge auch in der Region Ostwürttemberg auf dem Arbeitsmarkt ankommen, diesen Trend benannte schon Elmar Zillert, Chef der Agentur für Arbeit Aalen bei seiner Jahresbilanz vor einem Monat.

Zahlen steigen kontinuierlich

Verdeutlicht wird diese Aussage vor allem durch eine Zahl aus der lokalen Arbeitsstatistik: Laut Agentur für Arbeit waren im Juli 2018 im Landkreis Heidenheim 295 Asylbewerber aus nichteuropäischen Herkunftsländern sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Das sind viermal so viele wie noch vor zwei Jahren im Juli 2016. Denn damals waren es 74. Seitdem steigt die Zahl kontinuierlich an.

Nicht alle dürfen arbeiten

Doch nicht alle Flüchtlinge dürfen in Deutschland auch arbeiten. Eine Arbeitserlaubnis gibt es nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Ohne Einschränkung arbeiten dürfen alle anerkannten Asylbewerber, also diejenigen, deren Verfahren beendet und positiv beschieden wurde, so Maria Pelger, die zuständige Fachfrau für Asylbewerber im Landratsamt. Auch diese Zahl steigt immer mehr an. Anfang 2016 waren es im Landkreis noch 361 anerkannte Asylbewerber, momentan sind es fast 1600, allerdings sind bei diesen Zahlen auch Kinder und Kranke inbegriffen.

Arbeiten können aber auch Flüchtlinge, deren Verfahren noch läuft, sagt Maria Pelger. das sind derzeit 490. Voraussetzung dafür sei, dass sie sich seit drei Monaten in Deutschland aufhalten.

Zudem müssten sie einen Antrag mit Stellenbeschreibung stellen, den die Ausländerbehörde zusammen mit der zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit genehmigen müssen.

Und selbst Flüchtlinge, deren Antrag abgelehnt wurde, die jedoch eine Duldung haben, dürften unter bestimmten Voraussetzungen weiter arbeiten. In diesem Status leben im Landkreis derzeit 237 Menschen. Doch auch wenn immer mehr Asylbewerber Arbeit finden, so ist die Zahl der geflüchteten Hartz-IV-Empfänger seit mehr als einem Jahr bei rund 1500 konstant.

Laut Anke Eberhardt, Pressesprecherin des Job-Centers, fanden zwar im Jahr rund 200 Geflüchtete eine Arbeit, doch seien auch wieder neue Leistungsempfänger hinzu gekommen, teils durch Familiennachzug oder durch Kinder von anerkannten Asylbewerbern, die hier zur Welt gekommen sind.

Von den rund 1570 geflüchteten Hartz-IV-Empfängern gelten rund 960 als erwerbsfähig, sind also zwischen 15 und 65 Jahre alt. „Wichtig ist für uns, diese Menschen auf eine Arbeit vorzubereiten“, so Anke Eberhardt. Wichtigste Voraussetzung sei die Sprache. Deshalb machen derzeit auch 365 der Asylbewerber Sprachkurse, weitere 100 befänden sich in Maßnahmen, wie Praktika bei Firmen oder bei Coachings.