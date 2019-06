Themen in diesem Artikel Europawahl

Die Heidenheimer CDU-Politikerin kündigt einen Schnitt an: Sie zieht sich nach ihrem Ausscheiden aus dem EU-Parlament von allen politischen Ämtern und zugleich aus der Öffentlichkeit zurück.

Die scheidende Europaabgeordnete wird im Juli sowohl den CDU-Kreisvorsitz als auch den Landesvorsitz der Frauenunion abgeben. Dies bestätigte sie gegenüber der Heidenheimer Zeitung. Über ihre Entscheidung hatte sie zuvor den CDU-Kreisverbands bei einer Versammlung informiert.

Die 58-Jährige war acht Jahre lang Landtagsabgeordnete und danach 15 Jahre lang Europaabgeordnete. Wegen des schlechten Wahlergebnisses der CDU im Land bei der Europawahl schaffte Gräßle den Einzug ins Parlament nicht mehr. Die Partei hatte sie auf den Wackelplatz fünf auf der Landesliste gesetzt.

„Ich kann nicht so tun, als ob nichts gewesen wäre“, begründet sie ihre Entscheidung. Dass vier Männer ins Parlament eingezogen seien, aber keine Frau, könne ihr nicht gleichgültig sein.

Gräßle setzt auf einen Neuanfang. Beruflich schließt sie für sich Lobbyarbeit aus, zudem werde sie sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Sie werde „ein neues Leben anfangen“.

„Ich habe der Partei viel zu verdanken“ ließ sie die Mitglieder wissen. Aber jetzt sei Zeit für Neues. Ebenso dankte sie der Partei für die Unterstützung, die sie in all den Jahren erfahren habe. Mit ihrer politischen Bilanz sei sie sehr zufrieden, auch wenn sie gerne als Haushaltskontrolleurin des Europäischen Parlaments weitergemacht hätte. Einig waren sich die Mitglieder darin, dass Gräßle als Vertreterin des Kreises die regionale Belange sowohl in Stuttgart und als auch Brüssel wirkungsvoll und mit Nachdruck vertreten habe und man mit ihr ein prominentes Heidenheimer Gesicht auf dem Europäischen Parkett verliere.

Gräßle steht dem Kreisverband seit 1999 vor. Den Landesverband der Frauen Union Baden-Württemberg führt sie seit 2015.

Nun muss sich die Heidenheimer Kreis-CDU nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger umsehen. Viel Zeit bleibt der Partei nicht: Schon in fünf Wochen soll bei einem planmäßigen Parteitag über die Nachfolge entschieden werden

Abschied Stoch vermisst Gräßle Über alle Parteigrenzen hinweg hält der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stuttgarter Landtag, Andreas Stoch (SPD) das Ausscheiden der Europaabgeordneten Dr. Inge Gräßle (CDU/EVP) aus dem EU-Parlament für bedauerlich.