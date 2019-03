In Oggenhausen werden die Freiwillige Feuerwehr und der Brandschutz unterstützt.

Eine extrem gute Zusammenarbeit und ein schöner Vertrauensbeweis zeigte sich in der Wahl des Vorstandes des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Heidenheim, Abteilung Oggenhause. Bei der zehnten Hauptversammlung ließ sich der komplette Vorstand erneut für weitere fünf Jahre zur Wahl aufstellen und wurde von der Versammlung gewählt. Lediglich der Sitz einer Beisitzerin, die nach Irland auswanderte, musste neu besetzt werden.

Den freiwilligen Feuerschutz und die Feuerwehrabteilung in Oggenhausen durch geeignete Maßnahmen zu fördern, ist die Hauptaufgabe des Vereins und so konnte der erste Vorsitzende Matthias Benker nicht nur auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken, sondern auch zehn Jahre Vereinsgeschichte Revue passieren lassen.

Eine großartige Aktion ist die Verteilung von Rauchmeldergutscheine an neuzugezogene Bürger. Die Gutscheine können persönlich gegen einen Rauchmelder eingetauscht werden und so kann der Verein neben dem Beitrag zu einem sicheren Eigenheim auch über den Brandschutz und über die Feuerwehrabteilung Oggenhausen informieren.

Wichtige Projekte förderte der Verein in den vergangenen zehn Jahren. So konnten beispielsweise zwei Spritzspiele für die Brandschutzerziehung in Kindergarten und Schule angeschafft werden, ein Projektor samt Projektionswand für die Aus- und Fortbildung der aktiven ehrenamtlichen Feuerwehrleute im Ort und ein Sauerstoffnotfallset für den First Responder Dienst der Feuerwehrabteilung Oggenhausen angeschafft werden.

Eine ordnungsgemäße Buchführung wurde Kassier Christoph Benker bescheinigt. Gemeinsam mit vier weiteren Vorstandskollegen gehört er seit der Gründung des Vereins dem Vorstand an. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass fünf Mitglieder des siebenköpfigen Vorstandsgremium noch Gründungsvorstände sind und sich nach zehn Jahren erfolgreicher Arbeit erneut aufstellen lassen, so der Vorsitzende Matthias Benker, der ebenso bestätigt wurde, wie sein Stellvertreter Michael Plichta, Kassier Christoph Benker, die Beisitzer Gerhard Gösele, Erwin Majer und Alexander Kutschera, der zum Schriftführer gewählt wurde. Neu in den Beisitz wurde Dr. Matthias Krieg gewählt. Für fünf Jahre zu Kassenprüfern wählte die Versammlung Michael Stutzmüller und Uwe Suschatz. pm