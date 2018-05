Aufhausen Stadt Heidenheim baut wieder Sozialwohnungen

Aufhausen / Sandra Gallbronner

In dem Mehrfamilienhaus in Aufhausen, das im März fertiggestellt werden soll, sollen nicht nur Flüchtlinge wohnen.

Noch im vergangen Frühjahr wurde im Gemeinderat heftig diskutiert, ob Wohnungen für Flüchtlinge am Ortsrand von Aufhausen sinnvoll sind. Nun – genau ein Jahr später – wurde bereits das Richtfest gefeiert. Bauträger ist die städtische Grundstücks- und Wohnungsbau GmbH (SGWH), die im vergangenen Sommer gegründet wurde. Somit hat die Stadt nach vielen Jahren wieder den sozialen Wohnungsbau in Angriff genommen. Damit solle etwas gegen die angespannte Wohnungslage getan werden, sagte Guido Ochs, Geschäftsführer der SGWH.

Ein Haus mit einer gemischten Bewohnerschaft

So entsteht in den Flachsäckern derzeit ein Mehrfamilienhaus mit 15 Wohnungen – fünf Zweizimmer-, zwei Dreizimmer- und acht Vierzimmer-Wohnungen, verteilt auf drei Geschosse. Die Gesamtwohnfläche beträgt 990 Quadratmeter. Dabei soll das Gebäude nicht nur als Anschlussunterbringung für Flüchtlinge dienen, sondern richtet sich auch an Menschen mit einem niedrigen oder mittleren Einkommen, wie Oberbürgermeister und SGWH-Aufsichtsratvorsitzender Bernhard Ilg erklärte: „Wir möchten eine gemischte Bewohnerschaft. Das können Familien, Paare und Alleinerziehende, Polizisten oder Pflegekräfte sein.“ Interessierte könnten sich im Rathaus melden.

Frist musste verlängert werden

2,4 Millionen Euro kostet der Neubau. 25 Prozent und damit 600 000 Euro übernimmt ein Förderprogramm des Landes. Das sah allerdings vor, dass das Gebäude bis Ende September dieses Jahres fertiggestellt sein muss. „Wegen des schwierigen Untergrunds und der Wetterverhältnisse im Winter schaffen wir das nicht“, sagte Guido Ochs, Stadtkämmerer und Geschäftsführer der SGWH. Deshalb hat das Land die Frist auf Ende März 2019 verlegt. In einem Ausschreibungsverfahren für das Bauprojekt hatten die Heinrich Hebel Wohnbau GmbH und die Firma Riffel Bau- und Fertigteile den Zuschlag für den Neubau erhalten.

Stadt entscheidet wer einzieht

Oberbürgermeister Ilg freute sich beim Richtfest auch über das Erscheinen einiger Anwohner. Denn so manch einen plagt bis zuletzt die Sorge, dass in dem Wohngebiet ein sozialer Brennpunkt entstehen könnte. „Nicht, dass dann Flaschen in unseren Garten geworfen werden“, befürchtet ein Anwohner. Die Stadt versucht den Menschen diese Ängste zu nehmen: „Es liegt in unserer Hand an wen die Wohnungen vergeben werden“, erklärte Ochs.

„Sozialer Wohnungsbau kann funktionieren“, sagte der Oberbürgermeister und dankt allen Mitwirkenden, denn letztlich möchte man dem in Heidenheim knapp werdenden Wohnraum entgegenwirken.