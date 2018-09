Heidenheim Stadtradeln: Schon acht Tonnen CO2 eingespart

Heidenheim / Michael Brendel

43 Teams treten für Heidenheim in die Pedale und haben schon acht Tonnen CO2 eingespart.

Alfred Ullmann und Wolfgang Heinecker haben Wort gehalten. Zumindest bislang. Als sich an ihren Arbeitsstellen Teams fürs Stadtradeln formierten, sagten auch die beiden spontan ihre Teilnahme zu. Seither schwingt sich Ullmann Tag für Tag in den Sattel und legt die fünf Kilometer zwischen Herbrechtingen und Hartmann auf seinem alten „Göppel“ zurück. Eigentlich sollte längst ein modernes Gefährt her, allerdings fehlte dem 59-Jährigen bislang die Zeit dazu.

Aber was ist, kann ja noch werden, zumal Ullmann fest entschlossen ist, am Ball zu bleiben: „Wenn der innere Schweinehund überwunden wurde und ich losgeradelt bin, genieße ich die Bewegung an der frischen Luft sehr.“ Ein Übriges tat die Berichterstattung an dieser Stelle über seine Teilnahme. Groß sei anschließend der Druck gewesen, sagt er, „und auch das gute Wetter ließ keine Ausrede zu“.

Nicht minder motiviert zeigt sich Heinecker (64). Im Rathausteam hat sich der Pressesprecher der Stadt Heidenheim auf den zehnten Platz gefahren, und die Chancen stehen nicht schlecht, dass es bei einer guten Platzierung bleibt. Schließlich ist Heinecker nicht nur privat, sondern auch zu jeder Tages- und Nachtzeit zu geschäftlichen Terminen mit dem Rad unterwegs.

Immer wieder bewahrheitet sich dabei seine früh getroffene Einschätzung: „Im Arbeitsalltag ist das Fahrrad in der Stadt nicht nur alle anderen Verkehrsmittel überlegen, sondern schlicht unersetzlich.“

Alles in allem sind in Heidenheim 43 Teams am Start, und bereits nach einer Woche hatten sie zusammengerechnet einmal den Erdball umrundet. Mittlerweile ist eine Gesamtstrecke von mehr all 57 000 Kilometer zusammengekommen, was einer Vermeidung von acht Tonnen CO2 gleichkommt.

Auch Spätentschlossene können noch in den bis zum 28. September laufenden Wettbewerb einsteigen. Anmeldungen sind möglich unter stadtradeln.de. Die Abschlussveranstaltung findet am Samstag, 29. September, ab 12 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz vor der Stadtbibliothek statt.