Heidenheim Wohnen: Zusammen ist man weniger allein

Heidenheim / Maximilian Haller

Mieten, wohnen, kaufen: Alternative Wohnformen sind im Kommen. Auch in Heidenheim leben Junge und Alte, Gesunde und Kranke gemeinsam. Alle Beteiligten profitieren davon.

Mini-Wohnboxen aus Holz, ein Leben auf 2,8 Quadratmetern. Alte Bäckereien, die zu Wohnungen umgebaut wurden. Häuser, die sich komplett per Smartphone steuern lässt. Fast täglich entstehen neue, ungewöhnliche Wohnformen – nicht selten aus der Not heraus.

Beim Thema innovative Wohnprojekte braucht sich Heidenheim nicht zu verstecken: Seit 2004 gibt es dort das „Dorf in der Stadt“, eine generationenübergreifende Siedlung im Westen. Rund 80 Menschen leben hier in 55 Wohnungen und unterstützen sich gegenseitig im täglichen Leben. Nachbarschaftshilfe lautet das Motto des Wohnprojektes.

Seit Juni vergangenen Jahres steht endlich auch das Herzstück der Siedlung: Ein Gemeinschaftshaus, das im Mittelpunkt der Wohnanlage steht, soll Platz für Menschen jeden Alters bieten. Im Erdgeschoss gibt es einen Gemeinschaftsraum, der von allen Bewohnern des „Dorfes in der Stadt“ genutzt werden kann. In den oberen zwei Stockwerken befinden sich Pflegewohngemeinschaften für die betagten Bürger – diese sollen eine bewusste Alternative zu herkömmlichen Pflegeheimen darstellen.

Alternative zum Heim

Ein ähnliches Konzept verfolgt auch das „Herrmannshaus“ in Heidenheim. Acht Bewohner leben dort in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft. „Im Grunde ist das ein ganz normales Haus, in das sich eine Gruppe Pflegebedürftiger eingemietet hat“, erklärt Stefanie Brenner, Geschäftsführerin vom Pflegeteam Stefanie. Das Konzept unterscheide sich daher auch grundlegend von stationärer Vollversorgung, wie es sie in einem Heim gibt. In einer Pflege-WG beauftragen die Bewohner einen Pflegedienst – in diesem Fall das Pflegeteam Stefanie –, der sie 24 Stunden am Tag betreut. Die Senioren haben volle Selbstbestimmung: Es gibt eine gemeinsame Haushaltskasse und was gekocht wird, entscheiden die Bewohner ebenso selbst wie das tägliche Unterhaltungsprogramm.

Jeder hat eine Aufgabe

„Mensch ärgere Dich nicht“ ist in der Senioren-WG besonders beliebt. Jeden Abend treffen sich die sieben Bewohner zum gemeinsamen Spieleabend, montags gibt es immer Live-Gitarrenmusik. „Mir gefällt's hier gut“, freut sich Gerhard Nagel, einer der Bewohner des „Herrmannshaus“. „Das Essen ist gut und das ist schließlich das wichtigste“, erzählt er lachend. Gekocht wird zwar von den zwei Pflegekräften im Haus, wer Lust hat, kann jedoch bei der Hausarbeit mithelfen. So hat jeder kleine Aufgaben: Ob Wäsche zusammenfalten, Zwiebeln schneiden oder den Müll rausbringen – in der WG packt jeder mit an, der kann.

„Das ist kein Rundum-sorglos-Paket“, erläutert Stefanie Brenner das Konzept einer Pflege-Wohngemeinschaft. Jeder Bewohner trage ein gewisses Maß an Eigenverantwortung, das ermögliche ihnen aber auch viele Freiräume. Durch die kleine Gruppe sei es für die betreuenden Pflegekräfte auch einfacher, auf die individuelle Bedürfnisse der Senioren einzugehen. „Man kennt die Menschen hier“, bestätigt Pflegefachkraft Sara Ahmed.

Den Alltag gemeinsam meistern

Eine etwas andere WG – und doch irgendwie ganz normal. Diesem Prinzip folgt auch die Stiftung Haus Lindenhof, welche in Heidenheim seit 2014 eine inklusive Wohngemeinschaft betreibt. Inklusiv, das bedeutet, dass dort Menschen mit und ohne geistiger Behinderung genauso wie psychisch Erkrankte und psychisch gesunde Menschen zusammenleben. Ursula Werner, Leiterin der Stelle für Beratung und ambulante Dienste (BAD), erklärt: „Es geht darum, den Alltag gemeinsam zu meistern.“ Behinderte Menschen brauchten in manchen Lebensbereichen ein Stück weit Hilfe, wenn dann jemand in den eigenen vier Wänden behilflich sein kann, sei das von Vorteil.

Ideal für Studenten

Drei Wohneinheiten mit jeweils zwei Bewohnern stellt Haus Lindenhof zur Verfügung. Bis Anfang 2017 haben alle sechs Bewohner zusammengelebt – inklusive gemeinsamem Wohn- und Esszimmer – laut Werner funktionieren die kleineren Wohngemeinschaften jedoch besser.

Fünf der sechs Wohnplätze sind derzeit besetzt, einen Menschen ohne Behinderung gibt es momentan jedoch nicht in der WG. Das Angebot richte sich vor allem an Studenten, die an den Stellen einspringen, für die die „professionellen Helfern“ nicht die nötige Zeit haben. Miete für die Wohnung und weitere Kosten tragen die Studenten selbst, für ihren Einsatz erhalten sie jedoch eine Aufwandsentschädigung, die nach Stunden abgerechnet wird.

Der Funke muss überspringen

Welche Aufgaben die Bewohner haben, das werde bewusst offengelassen. „Alles kann, nichts muss“, findet die BAD-Leiterin. Wichtig sei vor allem, dass die Chemie zwischen den Mitbewohnern stimme, der Funke müsse überspringen. Generell sei es ein Geben und Nehmen zwischen den Mitbewohnern. „Der Mensch mit Behinderung hat ja auch etwas zu geben“, ist sich Werner sicher.

Obwohl die Bewohner der inklusiven WG theoretisch auch dauerhaft dort leben können, bleiben die meisten nur ein bis zwei Jahre. „Das ist Wohnen auf Zeit“, erklärt Ursula Werner. Ziel sei es vor allem, die Menschen nach und nach auf ein selbstbestimmtes Leben vorzubereiten.