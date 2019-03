Heidenheim Imbiss am ZOH: Fritten und ein offenes Ohr für Jugendliche

Heidenheim / Sandra Gallbronner

Levi Rieger betreibt den Imbiss „Blickfeld“ am Heidenheime ZOH. Gemeinsam mit Sambo-Kämpfern sieht er dort nach dem Rechten und ist Ansprechpartner für junge Menschen.

Pommes und Cheeseburger bestellen die meisten Kunden, die sich bei „Levis Blickfeld“ am ZOH eine Mittagessen holen. Viele sind auf dem Sprung. Lassen sich ihr Essen einpacken. So auch die junge Frau, die neben einem Burger eine heiße Schokolade bestellt. Draußen ist es ungemütlich. Der Wind pfeift kühl um die Ohren. „Eine gute Wahl“, sagt Imbissbudenbetreiber Levi Rieger, als er der Kundin das Heißgetränk über die Theke reicht.

Imbiss vor zehn Jahren eröffnet

Seit zehn Jahren gibt es den „Imbiss Blickfeld“ am Heidenheimer ZOH. 2009 eröffnete ihn die Sambo-Abteilung des Heidenheimer Sportbundes in Kooperation mit einem privaten Investor. Ziel war und sei es, die Omnibushaltestelle insbesondere nachts sicherer zu machen, so Sambo-Abteilungsleiter Eduard Marker. Es habe sich beim ZOH um einen Brennpunkt gehandelt.

Eine Schülerumfrage habe ergeben gehabt, dass ein Imbisswagen das Sicherheitsgefühl an der Haltestation deutlich steigern würde.Im Rahmen des Projekts „Wir kümmern uns selbst“, das vor zehn Jahren vom Landkreis Heidenheim ausgeschrieben worden war, beschloss Marker sich der Imbissbude anzunehmen. „Die Suche nach einem Gastronomiebetreiber gestaltete sich allerdings schwierig“, erklärt Marker. Oft habe er von potenziellen Partnern gehört, dass der Standort zu gefährlich sei – vor allem nachts. Doch schließlich erklärte sich ein Heidenheimer Gastronom bereit.Seit zweieinhalb Jahren betreibt nun der Ochsenberger Levi Rieger den Imbiss am ZOH. Größere Auseinandersetzungen oder gar Schlägereien gebe es kaum, so der 37-Jährige. Es sei über die Jahre deutlich ruhiger geworden. Sobald sich eine brenzlige Situation zwischen jungen Menschen ergibt, rede er mit ihnen und schlichte. „Die Jugendlichen hören auf mich“, sagt Rieger.

Das sei allerdings nicht immer so gewesen. „Am Anfang war es schwierig. Ich habe keinen Respekt von den Jugendlichen bekommen“, so der Imbiss-Betreiber. Mit viel Geduld, Gesprächen und Einfühlungsvermögen habe er langsam das Vertrauen der Jugendlichen gewonnen.

Seither ist Rieger ein wichtiger Ansprechpartner, vor allem für junge, aber auch für ältere Menschen. „Ich habe stets ein offenes Ohr“, so Rieger: „Die Jugendlichen erzählen mir auch Privates und ich interessiere mich für die Geschichten und die Menschen dahinter.“

Ohne dass er es ahne, würde Rieger am ZOH sozialpädagogische Arbeit leisten, so der Heidenheimer Streetworker Hüseyin Günes. Auch er sucht den ZOH häufig auf. „Der Platz ist ein Treffpunkt für viele junge Menschen, gerade auch abends zum Vorglühen.“ Hinsichtlich der Sicherheit spiele Levi Rieger mit seinem Imbiss daher eine wichtige Rolle. Rieger schaue sozusagen nach dem Rechten, geht bei Auseinandersetzungen dazwischen. Gerade auch ältere Menschen würden sich wohler fühlen, wenn sie abends auf den Bus warten, beobachtet der Streetworker.

Sicherheit ist subjektiv

Von einem Brennpunkt möchte Günes aber nicht sprechen. „Auch ohne Levi wäre der ZOH keine Gefahrenzone.“ Vielmehr spiele der Betreiber für das subjektive Gefühl der Bevölkerung eine zentrale Rolle. „Levi Rieger ist nicht gefragt, weil es am ZOH unsicher ist, sondern weil viele eine Beziehung zu ihm aufgebaut haben“, so Günes.

Seit nunmehr zehn Jahren stellt Eduard Marker dem Imbissbetreiber jeden Freitag und Samstag in der Zeit von 21 bis 1 Uhr nachts einen bis zwei seiner Kämpfer an die Seite. „Das sind erwachsene Männer, die allesamt über Sambo-Erfahrung verfügen und im Notfall eingreifen und Streit schlichten können“, so Marker. Die Mitglieder der Sambo-Abteilung arbeiten ehrenamtlich dort. Rieger freut sich über die Unterstützung. Auch er selbst fühle sich mit ihr besser. Zusammen mit den Sambo-Sportlern hat Rieger eine gute Beziehung basierend auf Respekt und Gegenseitigkeit zu den Jugendlichen am ZOH aufgebaut.

„Unsere Jungs mussten in den vergangenen zwei Jahren so gut wie nie die Polizei verständigen“, erklärt der Sambo-Abteilungsleiter: „Durch unsere Präsenz ist es gelungen, den Bahnhof als Ort und auch als Umsteigeplatz sicherer zu machen.“

Auch der Polizei zufolge kein Kriminalitätsschwerpunkt

Auch aus polizeilicher Sicht sei der Heidenheimer ZOH kein Kriminalitätsschwerpunkt, so der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm Holger Fink. Seit vielen Jahren sei der Platz nicht auffällig.

Über die Jahre hinweg sei in Kooperation mit der Polizei, der HVG und der städtischen Jugendarbeit ein starkes Netzwerk entstanden, so Eduard Marker. Um das zehnjährige Bestehen des „Imbiss Blickfeld“ zu feiern, seien im Frühjahr eine Reihe von Veranstaltungen geplant.