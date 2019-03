Gegen den Abriss der Gebäude auf dem Heidenheimer Schlachhof-Areal und die geplante Neubebauung regt sich Widerstand aus der Bevölkerung.

Die Oststadt ist nach Ansicht von Anette Lesle noch einer der wenigen Stadtteile in Heidenheim, die ihren ganz eigenen Charme haben. „Und genau das ist im Begriff, zerstört zu werden“, befürchtet sie. Sie selbst wohnt in diesem Quartier, und was sie umtreibt, ist der geplante Abriss der Gebäude auf dem ehemaligen Schlachthof-Areal.

Die Stadtwerke haben dieses mehr als 9000 Quadratmeter große Areal am Eingang zur Oststadt von der Stadt gekauft. Das Unternehmen plant den großflächigen Abriss der alten Gebäude und eine Neubebauung mit Wohungen, Studenten-Appartements einem Pflegeheim sowie betreuten Seniorenwohungen. All diese Elemente sollen in mehreren mehrstöckigen Blöcken untergebracht werden.

Ein Stück Stadtgeschichte

„Da sind schöne, historische und erhaltenswerte Gebäude dabei, insbesondere am Eingang zum Schlachthof-Areal“, sagt Lesle. Wenn diese abgerissen würden, ginge auch nach Ansicht von Peter Roth ein Stück Heidenheimer Stadtgeschichte verloren. Er lebt ebenfalls in der Ostadt und hat sich nach Bekanntwerden der Abrisspläne ans Landesdenkmalamt gewandt, da er der Ansicht ist, dass es sich um „geschichtsträchtige,erhaltungswürdige historische Gebäude handelt“, wie er schreibt.

Dies bezieht Roth in erster Linie auf die Schlachthofwirtschaft, das Eingangstor und das Villengebäude. Das sei erst vor wenigen Jahren aufwändig saniert wurden „und steht noch in seiner historischen Schönheit da.“ Diese von Roth als ansehnliche Kulturdenkmäler bezeichneten Gebäude besäßen seltene und historische Details, „sie abzureißen wäre eine nicht wieder gutzumachende Zerstörung“, schreibt er ans Landesdenkmalamt mit der Bitte, zu überprüfen, ob das Ensemble nicht unter Denkmalschutz gestellt werden sollte. Eine frühere Prüfung hat diese abgelehnt.

Blöcke ohne Charakter

„Wir wenden uns gegen den Abriss, zumindest der vorderen Gebäude, aber auch gegen die scheußliche Form der geplanten Neubebauung“, betont Anette Lesle. Derartige Blöcke seien in den vergangenen Jahren überall in der Stadt entstanden, so die Gründerin des „Arbeitskreises Oststadt“, der sich in einem Schreiben auch an OB Bernhard Ilg, den Gemeinderat und die Stadtwerke gewandt hat.

„Der Abbruch aller dortigen Gebäude ist nicht im Sinne einer lebens- und liebenwswrten Stadtentwicklung“, heißt es in dem Schreiben: „Die Veränderungen in der Stadt mit vielfältiger Architektur in eine Stadt mit austauschbarem Gebäudestil missfällt vielen Bürgern und schafft weder Wiedererkennbarkeit noch Identifikation.“

Typisches Oststadt-Flair

Das Schlachthof-Areal bezeichnet Lesle als Eingang zur Oststadt mit ihrem typischen Flair. Deshalb fordert der Arbeitskreis, die Wohngebäude, das Gasthaus und das charakteristische Tor nicht abzubrechen, nur mit einer passenden Neubebauung zu kombinieren und damit „altes wertzuschätzen, bestehende Strukturen zu erhalten und neu zu interpretieren“.

Der „Arbeitskreis Oststadt“ besteht derzeit aus rund 20 Mitstreitern, die den Brief unterschrieben haben. „Wir hoffen, dass sich noch mehr engagierte Bürger finden, denen der Erhalt der Stadtgeschichte wichtig ist“, sagt Lesle.

Stellungnahme der Verwaltung

Aktuell gibt es noch keine Abrissgenehmigung, und auch die Rechtsgrundlage für eine Neubebauung ist noch nicht gegeben, da erst der Bebauungsplan geändert werden muss. Und wie reagiert die Stadt auf die Kritik? „Oberbürgermeister Bernhard Ilg geht davon aus, dass die Stadtwerke Heidenheim die Anregungen des Arbeitskreises in ihre Planung mit einbeziehen“, heißt es in einer kurzen Stellungnahme. Gleichzeitig sei es aber unangemessen, Forderungen zu stellen, wie sie auch von anderer Seite erhoben würden, die sich an dieser Stelle ein öffentliches Parkhaus für die Vielzahl privater Nutzer wünschen. „Am Ende geht es darum, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, der obendrein auch noch bezahlbar sein soll. Generell wird es für die Bauherrschaften immer schwieriger, zwischen den von allen Seiten erhobenen Forderungen aus der Politik nach verdichtetem Wohnraum und den Interessen der Nachbarn einen Weg zu finden“, heißt es in der Stellungnahme der Stadtverwaltung.

Aus Sicht des Landesamts für Denkmalpflege ist das Ensemble am Eingang zum Schlachthof-Areal erhaltenswert. Unter Denkmalschutz jedoch steht es nicht. „Bei einer Bestandsaufnahme in den 1990er Jahren wurde das Areal gründlich geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass das Tor, das ehemalige Verwaltungsgebäude und der Gasthof erhaltenswert sind, aber dennoch nicht unter Denkmalschutz stehen“, erklärt die zuständige Mitarbeiterin Ulrike Schubart. Da die anderen Gebäude im Laufe der Jahrzehnte stark verändert wurden, ist das Areal nicht denkmalgeschützt, zumal es andere frühere Schlachthöfe gebe, in denen Anordnung und Architektur deutlich besser erhalten seien, etwa in Ellwangen.

Bauwerke sind erhaltenswert

Dadurch, dass die Bauwerke als erhaltenswert eingeordnet sind, ist es Schubart zufolge Aufgabe der Stadt und des Eigentümers, also der Stadtwerke, „mit den Bauten verantwortungsvoll umzugehen und in eine Neubauplanung zu integrieren.“ Rechtliche Handhabe haben die Denkmalschützer jedoch nicht. „Es liegt in den Händen der Stadtplaner. Ob die Gebäude erhalten werden, müssen die entscheiden“, betont Schubart.

Im Zuge der Erstellung eines Bebauungsplans werde das Landesamt für Denkmalpflege auch angehört. Dabei werde man auf diese Tatsache verweisen und auch darauf, dass das Geände als archäologisches Kulturdenkmal eingestuft ist, dass also vor einer Neubebauung archäologische Untersuchgungen stattfinden müssen.

Ob die Planer bei den Stadtwerken auch prüfen, ob sich die erhaltenswerten Gebäude in die Neubaubauung integrieren lassen, ist nicht bekannt. Auf Anfrage heißt es von der Pressestelle, dass man dem Arbeitskreis Oststadt direkt auf den Brief antworten werde.

Kommentar Schlachthof-Abriss: Protest kommt nicht zu spät In der Heidenheimer Oststadt stellen sich Bewohner gegen den Abriss und die Neubebauung des Schlachthof-Areals. Ein Kommentar von Andreas Uitz