Die „Cappella Aquileia“ spielt am 24. März im CC Rossini, Mozart und mehr.

Das übernächste Meisterkonzert der Saison 2018/19 widmet sich in seinem Programm der letzten Werke bedeutendster Komponisten.

Vom Barock über die Romantik bis zum italienischen Belcanto sind am Sonntag, 24. März, ab 18 Uhr im Congress-Centrum musikalische Abschiede zu hören, die jedoch nicht die Endlichkeit, sondern gerade einmal mehr die Unsterblichkeit der Musik unter Beweis stellen.

Den Beginn macht Gioachino Rossinis Ouvertüre zu seiner letzten Oper „Wilhelm Tell“. Der italienische Opernkomponist entschloss sich im Alter von knapp 40 Jahren zu einem radikalen Schnitt: Auf dem Höhepunkt seiner Karriere gab er das Komponieren auf und wandte sich anderen Leidenschaften wie dem Kochen zu.

Auf Rossini folgt beim Meisterkonzert Wolfgang Amadeus Mozarts Abschied von der Gattung der Klavierkonzerte. Im Todesjahr des Komponisten entstanden, erprobte Mozart mit seinem Klavierkonzert Nr. 27 B-Dur neue kompositorische Möglichkeiten.

Mit Jean-Philippe Rameaus Suite „Les Boréades“ macht das Konzert einen Abstecher zur Musik des französischen Barock, bevor mit Franz Schuberts Meisterwerk, seiner „unvollendeten“ Sinfonie in h-Moll das Programm der „letzten Worte“ schließt.

Am Pult ist bei diesem Konzert wieder der 1. Gastdirigent der „Cappella Aquileia“, Paul Goodwin, zu erleben. Zu Goodwins jüngsten Erfolgen als Dirigent zählen unter anderem „Iphigenie auf Tauris“ an der Komischen Oper in Berlin, „The Rape of Lucretia“ am Teatro Real in Madrid. „Idomeneo“ in Graz sowie „Die Zauberflöte“ am Aalto-Theater in Essen.

Mozarts Klavierkonzert Nr. 27 B-Dur wird von der kroatisch-italienischen Pianistin Martina Filjak gespielt. Die Künstlerin ist regelmäßig beim L'Orchestra Sinfonica di Milano La Verdi, bei der Robert-Schumann-Philharmonie, beim Toledo Symphony Orchestra und beim Puerto Rico Symphony Orchestra zu Gast.

Karten sind im Ticketshop des Pressehauses in Heidenheim und in allen HZ-Geschäftsstellen des Landkreises erhältlich.