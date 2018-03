Heidenheim IHK-Spitze warnt vor Handelskrieg mit den USA

Heidenheim / Hendrik Rupp

Strafzölle könnten gerade den Export aus der Region schwer treffen. IHK-Hauptgeschäftsführerin Eberle mahnt zu Besonnenheit. Präsident Maier meint, Lobbypolitik habe in den USA nicht funktioniert.

Angesichts der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Metallexporte aus der EU reagiert auch die Spitze der Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg nervös: „Wir sehen die Entwicklung mit viel Besorgnis“, so IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle: Die Region sei mit einem Exportanteil von 54 Prozent besonders auf den Außenhandel angewiesen, und angesichts des hohen Maschinenbau-Anteils der hiesigen Wirtschaft schlügen Handelsbarrieren ganz besonders durch.

Der eingeschränkte Handel mit den USA hat die Kammer kalt erwischt: Aktuell laufen erste Umfragen, die das Ausmaß möglicher Beeinträchtigungen für die rund 30 000 Mitgliedsunternehmen stärker in den Fokus rücken wollen: „Wir haben noch keine konkreten Zahlen, aber es ist absehbar, dass das sehr spürbar wird“, so Eberle.

Strafzölle seien nicht der richtige Weg

Was tun? Einerseits rät Eberle zu Besonnenheit: „Handelskriege und Strafzölle sind nicht zukunftsfähig, und es wäre falsch, den USA mit den gleichen Mitteln zu antworten.“ Gleichzeitig unterstützt die IHK die Forderung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), vor der Welthandelsorganisation WTO gegen Trumps Strafzölle zu klagen.

Auch IHK-Präsident Markus Maier setzt auf Diplomatie. „Aus Sicht der Wirtschaft ist der Schritt des US-Präsidenten nicht nachvollziehbar“, so Maier. Das gelte eigentlich auch für die US-Wirtschaft. „Man muss aber schon feststellen, dass die Lobbypolitik und die Beratung seitens der US-Wirtschaft an diesem Punkt nicht geklappt hat“, so Maier.

Generell sieht man die Rückkehr von Nationalismus und Isolationismus an der IHK-Spitze mit Sorge. Sind nationale Tendenzen auch bei uns eine Gefahr für die zumindest verlässliche Raison der Wirtschaft? „In Deutschland sehe ich keine Gefahr für die Selbstverwaltung der Wirtschaft“, so Eberle. Doch im Nachbarland Frankreich werde an der Unabhängigkeit der Wirtschaftsverbände durchaus gerüttelt. „Da leisten wir Unterstützung für die französischen Kollegen“.